10 признаков, что вы с мужчиной, с которым будете счастливы всю жизнь

Он не пытается вас изменить

Если мужчина принимает ваши особенности — например, вы не представляете жизни без домашних животных или любите поспать до обеда, и его это не раздражает, хотя ему доставляют удовольствие другие увлечения, — это хороший знак. Парень обещает вас „переучить“? Тогда перспективы у отношений незавидные. Правда заключается в том, что человек меняется, только если сам этого хочет. И куда охотнее люди подстраиваются под партнера, который на них не давит и тем более не ставит ультиматумы.

Вы без проблем путешествуете вдвоем

Совместное путешествие — не только возможность неразлучно провести пару недель, но и изощренная проверка бытом. Начиная от сборов и транспортных вопросов и заканчивая решениями, как питаться, что посмотреть и где остановиться. Если вы быстро находите общий язык даже в стрессовой ситуации в незнакомом месте, можете смело думать о свадьбе.

Он считает вас сексуальной

Если партнер провожает вас глазами и делает комплименты в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях, вероятно, он бесповоротно в вас влюблен. Особенно если ни с того ни с сего говорит вам, что вы выглядите сексуально в этой несвежей футболке и без капли макияжа.

Он исключение из ваших правил

Например, соседи по комнате — ваш страшный сон, но он единственный человек, с которым вы не против находиться рядом, даже когда хочется отдохнуть от суеты и побыть одной. Если у партнера так же, поздравляем: вы нашли своего человека.

Вам не страшно планировать

Уверенность в отношениях предлагаем измерить в планах на жизнь. Можете ли вы позволить себе купить билеты на самолет за полгода-год или сомневаетесь, что отношения дотянут до каникул? Если вы уверены в завтрашнем дне и спокойно планируете не только поездки, но и, к примеру, ипотеку, вам можно только позавидовать.

Вы скучаете