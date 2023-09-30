Смело затеваем любые авантюры! Прогноз таролога на октябрь для читателей RusDelfi(1)
Если в октябре в вас проснется дикое желание ввязаться в какую-либо авантюру, то смело вперед! Это отличный период для того, чтобы почувствовать себя вновь беззаботным ребенком, которому можно все, и за это ничего не будет, уверяет эстонский таролог Ольга Худякова.
Захотелось отложить все дела и внезапно отправиться в путешествие? Дерзайте, вы получите море положительных эмоций. Возможно, после вам придется сожалеть о потраченных деньгах, но яркие воспоминания останутся на долгую память.
Вы еще не в отношениях? Переройте шкаф, отищите лучший наряд, он где-то на самой дальней полке, и быстрее выходить в свет. Не нашли? Тогда отправляйтесь на шоппинг и выбирайте самые яркие брюки!
Сейчас самое время задуматься о том, какими способами вы можете приумножить свои сбережения (если они еще у вас остались) без вклада особых сил и времени. Ставить на белое или черное решать вам, но рисковать опреснено надо!
Овен
аркан Башня, Солнце и Дурак
В октябре стоит меньше сожалеть о сделанном. Время, увы, не вернешь назад, и прошлое уже не исправить. Постарайтесь не конфликтовать с близкими, если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, то быстренько собирайтесь и отправляйтесь в гости к друзьям, именно там вы сможете хорошенько расслабиться. Не забывайте и о досуге с детьми, самое время посетить какое-либо представление или концерт. Подобное мероприятие доставит радость как ребенку, так и лично вам.
Телец
аркан Дьявол, Справедливость и Влюбленные
В октябре держите ухо востро, любой проступок с вашей стороны тут же будет замечен: не превышайте скорость, полиция за углом будет ждать именно вас, также не обманывайте свою вторую половинку, ваша ложь будет тут же раскрыта. Если вам будут что-то предъявлять, то выйти сухим из воды у вас точно не получится.
Старайтесь не принимать серьезных решений, если вы сомневаетесь, просто возьмите и останьтесь дома, в этом месяце для вас это будет лучше всего.
Близнецы
аркан Колесница, Повешенный и Сила
Целеустремленность и уверенность в себе - главные синонимы октября для вас. Сколько сил вы приложите в этом месяце, таков и будет результат. Вам необходимо двигаться вперед несмотря ни на что. В октябре вы будете главной темой для обсуждения, но чтобы не говорили за спиной, помните - собаки лают, караван идет. В этом месяце лучше не думать о смене жилья или рабочего места.
Рак
аркан Влюбленные, Колесо фортуны и Суд
В октябре в вашей жизни начнут появляться люди из прошлого, которые будут возвращаться как ни в чем не бывало, будто бы и не пропадали. Постарайтесь максимально ограничить свои затраты, есть риск, что за новый товар вы сильно переплатите, и поймете, что вас обманули только потом, а будет уже поздно. В любовной сфере месяц будет очень благоприятным, ваш избранник будет отвечать взаимностью, отношения развиваться гармонично и спокойно.
Лев
аркан Дьявол, Дурак и Отшельник
В октябре вам захочется побыть наедине самим с собой, более того, вас может преследовать чувство апатии. Будет казаться, что вы тратите свои силы впустую, что вы не способны повлиять на ситуацию. Не раскисайте, попробуйте отвлечься, найдите, например, новое хобби или хорошенько выспитесь. Но не в коем случае не пускайтесь во все тяжкие, это вам точно не поможет выбраться из депрессии. Мужчинам львам следует быть более снисходительными, не рубите с плеча, держите себя в руках.
Дева
аркан Повешенный, Справедливость и Маг
В этом месяце девам придется хорошо поработать, чтобы получить призна-ние. Сейчас на вас уставлены десятки глаз, которые ждут результата. Вам следует хорошо постараться, чтобы заслужить доверие на работе. В любовных делах придется занять оборонительную позицию, если ваша вторая половинка будет наступать на вас со своими претензиями, защищайтесь, не в коем случае не сдавайтесь!
Весы
аркан Мир, Император и Башня
Пришло время подводить итоги, особенно это касается любовных отношений. Проанализируйте, что идет не так, возможно ли что-то изменить? Выскажите партнеру все, что вы думаете о нем на самом деле. Так и так в октябре не возможно избежать конфликтов, пусть они будут оправданными.
Вообще в этом месяце следует больше говорить о своих ожиданиях окружающим, они будут вас слышать и пытаться исполнить желаемое.
Скорпион
аркан Звезда, Влюбленные и Император
В этом месяце у вас будет много энергии, сил и энтузиазма. Октябрь - хорошее время для того, чтобы загадывать желания. Если вы уже знаете, что хотите в подарок на день рождения, скажите об этом своему партнеру, он обязательно должен быть в курсе. В этом месяце желательно больше времени проводить дома с семьей, навестите родных, позвоните родственикам. Доверьтесь своей интуиции, в затруднительном положении она подскажет, как сделать правильный выбор.
Стрелец
аркан Влюбленны, Император и Умеренность
Октябрь для вас будет спокойным и стабильным месяцем. Есть риск, что состояние умеренности вас в какой-то момент может напугать, и вы начнете искать во всем этом подвох. Ни в коем случае не выдумывайте себе проблем. Также октябрь очень благоприятен для новых знакомств. Одинокие женщины могут совершенно случайно познакомится с таким же одиноким мужчиной и закрутить роман.
Козерог
Аркан Умеренность, Солнце и Колесо фортуны
Козерогам однозначно в октябре повезет больше всех. Поэтому вам следует максимально в свою пользу использовать это время. Вы одиноки? Тогда вперед, вероятность новых знакомств велика как никогда. Хотите сменить жилье или машину? Открывайте объявления, там точно найдется что-то для вас. Дела рабочие должны пойти в гору, деньги будут хотеть сами залезть к вам в кошелек.
Водолей
Аркан Колесница, Мир и Смерть
Синонимы этого месяца уверенность и решимость. Один цикл жизни подходит к своему логическому завершению, от этого водолей может почувствовать укор смешенных чувств - легкость и грусть одновременно. Октябрь отличное время для того, чтобы избавиться от всего ненужного, вещи, люди, смело вычеркивайте их из своей жизни. Помните, что природа не терпит пустоты, на место старого всегда придет новое.
Рыба
Аркан Повешенный, Императрица и Луна
В октябре не следует быть пассивным, бездействовать. Не ищите себе оправдания, если вам вдруг захотелось сдаться и пустить все на самотек. Не время сомневаться в своих силах, потратите время впустую. Женщины рыбы могут испытывать трудность в общении с мужчинами, может казаться, что сейчас вы не так привлекательны и энергичны, как обычно.