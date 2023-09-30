Смело затеваем любые авантюры! Прогноз таролога на октябрь для читателей RusDelfi

Целеустремленность и уверенность в себе - главные синонимы октября для вас. Сколько сил вы приложите в этом месяце, таков и будет результат. Вам необходимо двигаться вперед несмотря ни на что. В октябре вы будете главной темой для обсуждения, но чтобы не говорили за спиной, помните - собаки лают, караван идет. В этом месяце лучше не думать о смене жилья или рабочего места.

Старайтесь не принимать серьезных решений, если вы сомневаетесь, просто возьмите и останьтесь дома, в этом месяце для вас это будет лучше всего.

В октябре держите ухо востро, любой проступок с вашей стороны тут же будет замечен: не превышайте скорость, полиция за углом будет ждать именно вас, также не обманывайте свою вторую половинку, ваша ложь будет тут же раскрыта. Если вам будут что-то предъявлять, то выйти сухим из воды у вас точно не получится.

В октябре стоит меньше сожалеть о сделанном. Время, увы, не вернешь назад, и прошлое уже не исправить. Постарайтесь не конфликтовать с близкими, если вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, то быстренько собирайтесь и отправляйтесь в гости к друзьям, именно там вы сможете хорошенько расслабиться. Не забывайте и о досуге с детьми, самое время посетить какое-либо представление или концерт. Подобное мероприятие доставит радость как ребенку, так и лично вам.

Сейчас самое время задуматься о том, какими способами вы можете приумножить свои сбережения (если они еще у вас остались) без вклада особых сил и времени. Ставить на белое или черное решать вам, но рисковать опреснено надо!

Вы еще не в отношениях? Переройте шкаф, отищите лучший наряд, он где-то на самой дальней полке, и быстрее выходить в свет. Не нашли? Тогда отправляйтесь на шоппинг и выбирайте самые яркие брюки!

Захотелось отложить все дела и внезапно отправиться в путешествие? Дерзайте, вы получите море положительных эмоций. Возможно, после вам придется сожалеть о потраченных деньгах, но яркие воспоминания останутся на долгую память.

Рак

аркан Влюбленные, Колесо фортуны и Суд

В октябре в вашей жизни начнут появляться люди из прошлого, которые будут возвращаться как ни в чем не бывало, будто бы и не пропадали. Постарайтесь максимально ограничить свои затраты, есть риск, что за новый товар вы сильно переплатите, и поймете, что вас обманули только потом, а будет уже поздно. В любовной сфере месяц будет очень благоприятным, ваш избранник будет отвечать взаимностью, отношения развиваться гармонично и спокойно.

Лев

аркан Дьявол, Дурак и Отшельник

В октябре вам захочется побыть наедине самим с собой, более того, вас может преследовать чувство апатии. Будет казаться, что вы тратите свои силы впустую, что вы не способны повлиять на ситуацию. Не раскисайте, попробуйте отвлечься, найдите, например, новое хобби или хорошенько выспитесь. Но не в коем случае не пускайтесь во все тяжкие, это вам точно не поможет выбраться из депрессии. Мужчинам львам следует быть более снисходительными, не рубите с плеча, держите себя в руках.

Дева

аркан Повешенный, Справедливость и Маг

В этом месяце девам придется хорошо поработать, чтобы получить призна-ние. Сейчас на вас уставлены десятки глаз, которые ждут результата. Вам следует хорошо постараться, чтобы заслужить доверие на работе. В любовных делах придется занять оборонительную позицию, если ваша вторая половинка будет наступать на вас со своими претензиями, защищайтесь, не в коем случае не сдавайтесь!

Весы

аркан Мир, Император и Башня

Пришло время подводить итоги, особенно это касается любовных отношений. Проанализируйте, что идет не так, возможно ли что-то изменить? Выскажите партнеру все, что вы думаете о нем на самом деле. Так и так в октябре не возможно избежать конфликтов, пусть они будут оправданными.

Вообще в этом месяце следует больше говорить о своих ожиданиях окружающим, они будут вас слышать и пытаться исполнить желаемое.

Скорпион

аркан Звезда, Влюбленные и Император