ФОТО | Показ с видом на Таллинн: Оксана Тандит представила коллекцию на колесе обозрения T1

Идея коллекции - вдохнуть новую жизнь в старые комплекты, который по какой-то причине остались не проданы. Поэтому Оксана Тандит посчитала символичным провести показ именно на колесе обозрения, которое является своего рода аллегорией цикличного дизайна, круговорота жизни и общей работы.

По мнению Тандит, хороший дизайн - это что-то, что создано, чтобы сохраняться на долгие годы и приносить людям пользу: „Одежды должна быть сделана, в первую очередь, для людей, из нейтральных и качественных материалов“.

В фокусе коллекции „RING/CIRCLE“ - вечерние платья и костюмы из предыдущих коллекций дизайнера, которые были переделаны, учитывая современные модные тенденции. Так, например, платье превратилось в юбку, блузу или пиджак.

Смотрите, как прошел захватывающий показ на колесе обозрения!