ФОТО | Показ с видом на Таллинн: Оксана Тандит представила коллекцию на колесе обозрения T1
В воскресенье подошла к концу „XVIII Ночь дизайна“, финальный аккорд которой прошел на крыше торгового центра T1 на колесе обозрения Skywheel of Tallinn. Дизайнер Оксана Тандит провела показ прямо на колесе обозрения - модели и гости показа разместились в кабинках с видом на город и закат.
Идея коллекции - вдохнуть новую жизнь в старые комплекты, который по какой-то причине остались не проданы. Поэтому Оксана Тандит посчитала символичным провести показ именно на колесе обозрения, которое является своего рода аллегорией цикличного дизайна, круговорота жизни и общей работы.
По мнению Тандит, хороший дизайн - это что-то, что создано, чтобы сохраняться на долгие годы и приносить людям пользу: „Одежды должна быть сделана, в первую очередь, для людей, из нейтральных и качественных материалов“.
В фокусе коллекции „RING/CIRCLE“ - вечерние платья и костюмы из предыдущих коллекций дизайнера, которые были переделаны, учитывая современные модные тенденции. Так, например, платье превратилось в юбку, блузу или пиджак.
Смотрите, как прошел захватывающий показ на колесе обозрения!