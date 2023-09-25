Как приготовить хороший кофе без дорогой кофемашины?

Хороший кофе – это не обязательно крутая кофемашина, самое главное – это сам кофе и способ его приготовления. Мы дадим вам несколько советов, как приготовить хороший кофе дома, без дорогой кофемашины.

Какой кофе использовать? На прилавках представлен богатый выбор, а среди кофейных зерен всегда можно найти сорта арабика и робуста, произведенные в разных странах. Если вы любите кофе с более мягким вкусом, то стоит сделать выбор в пользу сорта арабика. Сорт робуста обладает более сильным вкусом, содержит больше кофеина и примерно в два раза меньше кофейных масел. Кофе более темной обжарки подойдет любителям кофе, которым нравится насыщенный вкус с легким привкусом шоколада. Зерна более легкой обжарки светлее, чуть кислее и имеют нежный фруктовый аромат. Степень обжарки указан на упаковке.

Какой кофе купить – молотый или в зернах? Предпочтительнее покупать кофе в зернах и молоть его дома перед завариванием, так как лучший кофе получается из свежемолотых зерен. Кофе, приготовленный таким способом, получается более ароматным и насыщенным по вкусу.

В какой пропорции использовать кофе и воду? Всегда используйте свежую и чистую питьевую воду. Согласно рекомендациям Ассоциации спешелти кофе (SCA), температура воды для приготовления кофе должна быть 90-96°C, а рекомендуемая пропорция кофе и воды – 1:20, т. е. 55 г кофе (+/- 10 %) на каждые 1000 мл.

Сколько времени должен завариваться кофе? Дайте кофе завариться в течение 3-5 минут. Спокойно и плавно опустите вниз фильтр пресса и сразу же подавайте. Кофе, оставшийся в прессе, может впитать в себя ненужный аромат гущи.