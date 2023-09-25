Секрет Виктории: избавляемся от усталых глаз за минуту по технике Бекхэм(2)
Вечно молодая супруга Дэвида Бекхэма показала самый легкий лайфхак, который за секунду спасет вас от последствий бессонной ночи, пишет Woman.
Всемирно известная Виктория Бекхэм уже много лет является эталоном красоты и женственности для многих женщин — что во времена Spice Girls, что сейчас. Бизнес-леди, икона стиля и мать четверых детей, Виктория по-прежнему не улыбается на фотографиях (чтобы морщин не было!), что не мешает ей обладать отменным чувством юмора и быть прекрасной собеседницей на любые темы, включая секреты безупречного стиля и красоты. Именно о последних мы поговорим сегодня.
Виктория очень тщательно следит за своей внешностью. Бекхэм — ярая противница пластической хирургии, а потому „спасается“ от первых проявлений старости с помощью косметологов и бьюти-добавок. Ежедневно дизайнер принимает 22 аминокислоты, 12 витаминов, 28 минералов и пчелиную пыльцу, чтобы „стареть максимально красиво“.
Помимо этого, Виктория тщательно следит за новыми бьютихаками и старается сделать все, чтобы линия ее косметики отвечала времени. Так, она поделилась секретом, который помогает ей за минуту скрыть следы недосыпа и максимально преображает взгляд.
Так как у Виктории очень напряженный график, она часто страдает от недосыпа. Из-за этого наутро глаза выглядят максимально уставшими, а взгляд кажется опущенным. И тут на помощь приходит белый карандаш, который в два счета скрывает недостатки и создает здоровый и бодрый вид.
Чтобы повторить лайфхак, вам стоит обзавестись стойким белым карандашом (не жидкой подводкой — важно) и просто подвести нижнюю слизистую, как это сделала Виктория на видео ниже. Как видите, в сравнении подкрашенного и нетронутого глаза разница поразительная.