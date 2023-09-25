Секрет Виктории: избавляемся от усталых глаз за минуту по технике Бекхэм

Всемирно известная Виктория Бекхэм уже много лет является эталоном красоты и женственности для многих женщин — что во времена Spice Girls, что сейчас. Бизнес-леди, икона стиля и мать четверых детей, Виктория по-прежнему не улыбается на фотографиях (чтобы морщин не было!), что не мешает ей обладать отменным чувством юмора и быть прекрасной собеседницей на любые темы, включая секреты безупречного стиля и красоты. Именно о последних мы поговорим сегодня.

Виктория очень тщательно следит за своей внешностью. Бекхэм — ярая противница пластической хирургии, а потому „спасается“ от первых проявлений старости с помощью косметологов и бьюти-добавок. Ежедневно дизайнер принимает 22 аминокислоты, 12 витаминов, 28 минералов и пчелиную пыльцу, чтобы „стареть максимально красиво“.

Помимо этого, Виктория тщательно следит за новыми бьютихаками и старается сделать все, чтобы линия ее косметики отвечала времени. Так, она поделилась секретом, который помогает ей за минуту скрыть следы недосыпа и максимально преображает взгляд.

Так как у Виктории очень напряженный график, она часто страдает от недосыпа. Из-за этого наутро глаза выглядят максимально уставшими, а взгляд кажется опущенным. И тут на помощь приходит белый карандаш, который в два счета скрывает недостатки и создает здоровый и бодрый вид.

Чтобы повторить лайфхак, вам стоит обзавестись стойким белым карандашом (не жидкой подводкой — важно) и просто подвести нижнюю слизистую, как это сделала Виктория на видео ниже. Как видите, в сравнении подкрашенного и нетронутого глаза разница поразительная.