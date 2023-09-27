Спать на боку и умываться до скрипа: эти 5 привычек превратят ваше лицо в „печеное яблоко“(4)
Все слышали о «молодильных яблочках“? Эксперт рассказала, как не допустить старения кожи, избежав «печеного яблока“ на лице.
Молодость и красота — каждая женщина участвует в постоянной гонке за этими факторами. Правда, некоторые допускают банальные ошибки, которые преграждают путь к цели.
Сейчас речь пойдет совсем не о наливных фруктах и не о вкусных десертах. Существует такой тип старения, как «печеное яблоко“ — он приходит как раз к тем дамам, которые неправильно за собой ухаживают.
Особенность «печеного яблока“ — мелкая сеточка из морщин. Как правило, женщины с таким типом худощавы и имеют хрупкое телосложение.
Журналисты Wday.ru пообщались с экспертом Светланой Байназаровой, врачом-дерматологом и косметологом. Они выяснили, какие привычки приводят ваше лицо в состояние «печеного яблока“.
Забываете про солнцезащитный крем
Если вы любите загорать, не используя при этом солнцезащитный крем, то вскоре точно «запечетесь, как яблоко“. Фотоповреждение ускоряет и усиливает процесс старения кожи, а именно происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена, что ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи).
Имеете вредные привычки
Вредные привычки, такие как курение и алкоголь, тоже очень сильно истощают кожу и способствуют появлению мелких морщин и сухости кожи. Дым от сигарет может вызвать сухость и раздражение кожи, придает землистый оттенок лица. Под воздействием никотина активизируется работа свободных радикалов, что вызывает быстрое старение кожи за счет уменьшения выработки коллагена и эластина.
Плохо ухаживаете за кожей
Неправильный домашний уход также может истощить липидный барьер и привести к появлению морщинок. Так, использование агрессивных умывалок, частое использование кислот, домашних пилингов, скрабов чаще чем раз в неделю также приводит к сухости кожи.
Привычка не снимать макияж перед сном тоже особо негативно сказывается на лице.
Не восполняете потерю жидкости
Очень сухой воздух из-за жары или зимой из-за отопления способствует пересушиванию кожи. Организм взрослого человека состоит на 65% из воды. Кожа — это такой же орган, как сердце и мозг, которому так же нужна вода для нормального функционирования. Очень важно восполнять потерю жидкости при потоотделении. Вода является важнейшим питательным веществом для нашего организма.
Спите на боку или лицом в подушку
Привычка спать на боку или лицом в подушку также вредит коже лица, шеи и декольте. В молодом возрасте буквально через час после такого сна морщинки расправляются, а вот уже в более зрелом возрасте, чтобы избавиться от заломов и морщин, потребуются услуги косметолога. Поэтому попробуйте научиться спать на спине.