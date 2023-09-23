Вау-эффект 90-х, часы Бонда, психология моды, уютный хюгге, косметика антиэйдж. Закажите бесплатно осенний номер JANA Luxury до 8 октября!
Новый осенний номер журнала Jana Luxury выйдет 24 октября.
Читайте в осеннем номере:
Вау-эффект 90-х, или Как стать телезвездой. Большое интервью с Артуром Тюленевым – ведущим, корреспондентом, сценаристом и режиссером ETV+, автором многих многосерийных телевизионных проектов: „90-е“, „На линии огня“, „Былые времена“.
Часы: хронометр, аксессуар, статус или тренд? Насколько важны и необходимы сегодня наручные часы, журнал Jana Luxury узнал у известных мужчин Эстонии. Читайте, какие часы носят Борис Горский, Игорь Ткаченко, Андрей Титов, Алари Кивисаар, Владислав Кремм.
Тропой преданий, или Лес как антистресс: почему китайцев и немцев привозят к нам автобусами подышать свежим воздухом и как лес помогает не хуже антидепрессантов.
Вернуть себе себя: как с помощью правильно подобранной одежды обрести комфорт, сделать карьеру и выйти замуж. Дизайнер моды, стилист и блогер Диана Денисова рассказывает о том, как благодаря психологии стиля изменить свою жизнь буквально по волшебству.
Вместе невозможно и врозь никак! Счастье приходит во сне: сон и отношения в паре
Самые дорогие электромобили в мире.
Такой уютный хюгге: советы дизайнера интерьеров, как оформить счастливый дом.
Стамбул – город контрастов. Все, что нужно знать о путешествии в столицу Турции.
Как выбирать и дегустировать красное вино? Советы опытного сомелье.
А также:
- Часы Джеймса Бонда
- Косметика антиэйдж
- Уход за губами осенью
- И, конечно, все самые актуальные тренды мира моды и красоты, планы на осень, рецепты, гороскоп
Новый осенний номер Jana Luxury выходит 24 октября, закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр журнала до 8 октября по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Летний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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