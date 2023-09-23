Вау-эффект 90-х, часы Бонда, психология моды, уютный хюгге, косметика антиэйдж. Скоро выходит осенний номер JANA Luxury!

Вау-эффект 90-х, или Как стать телезвездой. Большое интервью с Артуром Тюленевым – ведущим, корреспондентом, сценаристом и режиссером ETV+, автором многих многосерийных телевизионных проектов: „90-е“, „На линии огня“, „Былые времена“.

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