С шикарной шевелюрой можно распрощаться. Как курение влияет на состояние волос?

Редкие волосы

При горении табака с дымом выделяется около 7000 химических веществ, а также угарный газ и смолы. Если вы курите регулярно, вашим волосам может быть причинен значительный вред. В результате влияния ряда веществ и никотина уменьшается приток крови к волосяному фолликулу, что препятствует питанию волос. Нарушение кровообращения делает волосы более сухими и ломкими. Это, в свою очередь, вызывает истончение волос, поскольку повреждается структура волоса.

Медленный рост волос

Волосяная луковица питается кровообращением, в результате чего образуются новые волосы. Когда кровообращение замедляется, рост волос также замедляется, поскольку фаза роста волос или анаген укорачивается, а фаза покоя волос или телоген удлиняется. Токсичные химические вещества табачного дыма также могут повредить ДНК клеток фолликулов, что может еще больше замедлить рост волос.

Выпадение волос

Если волосяная луковица не получает достаточного питания, возникает риск выпадения волос. Выпадение волос является проблемой как для курящих женщин, так и для мужчин. Несколько исследований показали, что риск выпадения волос среди курильщиков в два раза выше, чем у некурящих.

Преждевременная седина

Содержащиеся в дыме химические вещества могут подавлять выработку меланоцитов, придающих волосам пигмент. Курильщики склонны к преждевременному поседению, а со временем курение также делает волосы тусклыми.

Запах дыма в волосах

Помимо вышеперечисленного, курение приводит еще и к появлению сильного запаха дыма в волосах, поскольку структура волос крайне восприимчива к разного рода сильным запахам. Самый сильный запах дыма возникает при курении обычных сигарет, когда вокруг курильщика создается облако дыма. При использовании таких альтернатив, как нагреваемые табачные изделия, на волосы попадает минимум запаха, поскольку при нагревании дым не выделяется. Кроме того, при использовании таких изделий на человека воздействует на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет.

Отказ от курения – лучший способ улучшить здоровье волос. Если же отказ от курения за один день кажется невыполнимой задачей, вы можете хотя бы переключиться на альтернативу, например, на нагреваемые табачные изделия, попробовать электронные сигареты или никотиновые пластыри. Если вы бросите курить, ваши волосы, как правило, начнут медленно отрастать, но, чтобы увидеть серьезные результаты, может потребоваться от шести месяцев до года. В целом качество волос со временем улучшится и риск их выпадения уменьшится, но в некоторых случаях волосы могут так и не восстановить прежнее состояние.