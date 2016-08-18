Как диеты портят жизнь и можно ли похудеть без них

На это влияют сразу несколько аспектов. Во-первых, во время диеты снижается скорость метаболизма. Организм входит в сберегательный режим и обязательно «отложит“ запасы, как только его начнут кормить нормально. Во-вторых, увлечение диетами приводит к сложностям с пищевым поведением.

К тому же, период диет нарушает качество жизни. Они заставляют постоянно думать о еде: можете ли вы пойти в ресторан с друзьями и не сорваться, достаточно ли белка съели сегодня, а что делать, если завтракать не хочется, но в диете это обязательно?

Растущая тревожность приводит к депрессивным эпизодам: съев что-то «недозволенное“, девушки обвиняют себя, а затем вводят еще более строгие ограничения. Все это приводит к замкнутому кругу: диета — срыв — депрессия — новая диета.

А что же делать?

Всемирная ассоциация диетологов уже на протяжении нескольких лет пропагандирует отказ от ограничивающего пищевого поведения и деления продуктов на «хорошие“ и «плохие“. Вспомните, что в порции макарон с сыром калорий может быть меньше, чем в полезном авокадо-тосте.

Поэтому для поддержания здорового веса необходимо наладить отношения с едой. Если сделать это самостоятельно невозможно, и вы нашли у себя признаки расстройства пищевого поведения, стоит проконсультироваться со специалистом.

А еще ввести в обыденную жизнь помогающие сохранить здоровый вес пищевые привычки. Во-первых, есть по голоду. Не потому, что надо или еда выглядит эстетично, не потому что предлагают, а потому что вы хотите есть.

Во-вторых, каждый прием пищи сопровождайте овощами или фруктами. Они должны составлять около половины порции, так у вас не будет проблем с ЖКТ и метаболизмом.

Еще один совет — если вы чувствуете, что очень хотите конфету, бургер или что-то не совсем полезное, съешьте это! Не пытайтесь обмануть себя стаканом воды, яблоком, порцией риса, в итоге вы все равно съедите ту самую конфету. Просто сделайте это, успокоив свой мозг. Калорий выйдет значительно меньше, чем с попытками обмануть себя.