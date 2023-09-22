День осеннего равноденствия: 4 ритуала, которые стоит сделать в эту субботу
Осеннее равноденствие наступит в субботу, 23 сентября 2023 года и ознаменует собой астрономическое начало осени. Когда дни становятся короче, природа прощается с летом и приветствует чарующую осень. Приход осени традиционно ассоциируется с урожаем, который на протяжении многих веков отмечали особым праздником представители культур всего мира. Как достойно встретить этот день, Womanhit рассказала ясновидящая Кажетта.
Празднование осеннего сбора урожая уходит корнями в глубокую древность, когда аграрные общества во многом зависели от сельского хозяйства и природных циклов. Это время сбора последних плодов уходящего года и подготовки к предстоящим холодным и темным месяцам. В разных культурах мира сложились различные ритуалы и традиции, связанные с равноденствием, в которых выражалась благодарность земле и ее дарам и проводились обряды на благословение на благополучную зиму.
Символически равноденствие — это время равновесия. День и ночь, темное и светлое, внутреннее и внешнее, мужское и женское находятся в равновесии перед тем, как одна из сил перевесит. Это момент гармонии перед переходом между светлой и темной половинами года. Это время поиска равновесия и благодарности природе за ее щедрость, прежде чем мы поддадимся тьме. Поскольку мы являемся отражением окружающей нас Вселенной — микрокосмосом внутри макрокосмоса, — то, что происходит снаружи, должно происходить и внутри нас. Равноденствие способствует такому духовному самоанализу и символическому признанию дуальности нас самих и окружающего нас мира. Это время признания светлых и теневых аспектов себя и поиска равновесия и понимания как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Наступление холодов напоминает нам о том, что в природе все умирает, прежде чем возродиться, так же как духовное восхождение требует сначала спуска. Так и все, кто стремится к свету, должны сначала встретиться с тьмой внутри себя.
Осеннее равноденствие — это время празднования, почитания и благодарения Земли за дары, начиная от сытных блюд, приготовленных из свежесобранного урожая и заканчивая созданием алтарей, украшенных символами осени. Это праздник, который приглашает нас наметить намерения на предстоящие прохладные месяцы. Празднование осеннего равноденствия во всем мире сопровождается яркими и разнообразными традициями.
Выразите благодарность
Уделите время размышлениям о прошедшем годе и выразите вслух или на бумаге благодарность за изобилие в вашей жизни. А еще лучше заведите дневник благодарности — благодарность приносит изобилие. Если вы не знаете, с чего начать, начните с того, что у вас есть еда и крыша над головой. Дальше все пойдет само собой.
Очистить энергию. создать пространство и восстановить баланс
Поскольку в период равноденствия ночь и день имеют примерно одинаковую продолжительность, это прекрасное время для установления равновесия в повседневной жизни. Очистите энергию, проведя генеральную осеннюю уборку с использованием натуральных чистящих средств, избавившись от всего, что больше не служит вам в прямом и переносном смысле, чтобы освободить место для внутреннего и внешнего изобилия.
Размышляйте и обновляйтесь
Осеннее равноденствие — прекрасное время года для размышлений, напоминание о том, что пора пересмотреть и обновить цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие месяцы и сформулируйте намерения или аффирмации для реализации этих целей.
Трапеза
Приготовьте блюдо из сезонных продуктов, чтобы достойно встретить этот праздник с друзьями и родственниками! Кукуруза, грибы, кабачки, яблоки, тыквы и т. д. отлично подойдут для этих целей. Если позволяет погода, можно устроить праздник осеннего урожая на открытом воздухе. Организуйте место для пикника или обеда в саду, парке или любом другом уголке природы, чтобы насладиться красотой сезона. Осень — это действительно потрясающее время для прогулок и фотосъемки.