День осеннего равноденствия: 4 ритуала, которые стоит сделать в эту субботу

Празднование осеннего сбора урожая уходит корнями в глубокую древность, когда аграрные общества во многом зависели от сельского хозяйства и природных циклов. Это время сбора последних плодов уходящего года и подготовки к предстоящим холодным и темным месяцам. В разных культурах мира сложились различные ритуалы и традиции, связанные с равноденствием, в которых выражалась благодарность земле и ее дарам и проводились обряды на благословение на благополучную зиму.

Символически равноденствие — это время равновесия. День и ночь, темное и светлое, внутреннее и внешнее, мужское и женское находятся в равновесии перед тем, как одна из сил перевесит. Это момент гармонии перед переходом между светлой и темной половинами года. Это время поиска равновесия и благодарности природе за ее щедрость, прежде чем мы поддадимся тьме. Поскольку мы являемся отражением окружающей нас Вселенной — микрокосмосом внутри макрокосмоса, — то, что происходит снаружи, должно происходить и внутри нас. Равноденствие способствует такому духовному самоанализу и символическому признанию дуальности нас самих и окружающего нас мира. Это время признания светлых и теневых аспектов себя и поиска равновесия и понимания как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Наступление холодов напоминает нам о том, что в природе все умирает, прежде чем возродиться, так же как духовное восхождение требует сначала спуска. Так и все, кто стремится к свету, должны сначала встретиться с тьмой внутри себя.