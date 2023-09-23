ФОТО | Как правильно держать чашку, чтобы не упасть лицом в грязь? В Таллинне прошло традиционное английское чаепитие(9)
Недавно проект Art & Gourmet совместно со специалистом по этикету Александрой Бубновой порадовал таллиннских эстетов уникальным мероприятием - настоящей церемонией послеобеденного чаепития afternoon tea по всем канонам английских традиций.
Послеобеденное чаепитие прошло в ресторане Tchaikovsky в Старом городе под живую музыку в исполнении арфистки Кайсы Хелены Жигурс. Гости насладились традиционными сэндвичами, сконами и пирожными, специально приготовленными шеф-поваром ресторана Tchaikovsky, а также эксклюзивным чаем Newby, доставленным в Таллинн из Лондона.
Специалист по светскому этикету и деловому протоколу Александра Бубнова поделилась знаниями, полученными в английском институте The English Manner, рассказав гостям об истории традиции, нюансах подачи, сервировки и дресс-кода.
Например, во время чаепития чашку нужно держать пальцами за ручку, но ни в коем случае нельзя держать палец внутри самой ручки. Что касается чайного блюдца, то, сидя за обеденным столом, его не стоит брать в руки. А вот если вы не сидите за столом, тогда блюдце нужно держать в руках, поднося чашку чая ко рту. Ложечка же должна лежать на блюдце параллельно ручке чашки и уж ни в коем случае не стоит оставлять ее внутри самой чашки - а то можно проколоться, как в известном анекдоте.
По словам Бубновой, лучше всего традиции чаепития соблюдены в сериале „Аббатство Даунтон“, поэтому этот сериал даже можно изучать как пособие, чтобы научиться соблюдать этикет во время чаепития. А вот в одном из эпизодов сериала „Корона“ королева Елизавета II эти традиции нарушает - правда, это могло быть сделано специально, чтобы показать, что она нервничает.
Специально для читателей Delfi Александра Бубнова поделилась любимыми локациями afternoon tea, которые точно стоит посетить в путешествии.
„Когда будете в Лондоне, посетите отели Ritz, Savoy и Cafe Royal. Эти три жемчужины afternoon tea такие разные по эстетике и все же классические в своей подаче. На этажерке сэндвичи на первом ярусе, сконы на втором, а венчают подачу пирожные. Парижский Ritz и Four Seasons покорят вас обилием сладостей, французы делают акцент именно на них - и делают это шедеврально. В Four Seasons вы не увидите этажерок, но подача будет не менее эффектной. А вот ценителям фарфора Bernaudaud я рекоммендую отель Le Meurice Paris, где классика английской подачи встречается с изысканностью французского фарфора“, - рассказала Александра Бубнова, которая теперь ведет собственный блог о тонкостях этикета.
„Мы хотели подарить жителям Таллинна возможность прикоснуться к этой культурной традиции и насладиться тем, что и в нашей столице есть достойный Afternoon Tea в правильной подаче пятизвездочного отеля. Конечно, это самое сложное салонное мероприятие с точки зрения организации, потому, что нужно проследить более, чем за сотней мелких деталей. Однако, эстетика этой церемонии стоит того“, - добавила создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова.
Смотрите фото с мероприятия!