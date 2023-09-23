ФОТО | Как правильно держать чашку, чтобы не упасть лицом в грязь? В Таллинне прошло традиционное английское чаепитие

Послеобеденное чаепитие прошло в ресторане Tchaikovsky в Старом городе под живую музыку в исполнении арфистки Кайсы Хелены Жигурс. Гости насладились традиционными сэндвичами, сконами и пирожными, специально приготовленными шеф-поваром ресторана Tchaikovsky, а также эксклюзивным чаем Newby, доставленным в Таллинн из Лондона.

Специалист по светскому этикету и деловому протоколу Александра Бубнова поделилась знаниями, полученными в английском институте The English Manner, рассказав гостям об истории традиции, нюансах подачи, сервировки и дресс-кода.

Например, во время чаепития чашку нужно держать пальцами за ручку, но ни в коем случае нельзя держать палец внутри самой ручки. Что касается чайного блюдца, то, сидя за обеденным столом, его не стоит брать в руки. А вот если вы не сидите за столом, тогда блюдце нужно держать в руках, поднося чашку чая ко рту. Ложечка же должна лежать на блюдце параллельно ручке чашки и уж ни в коем случае не стоит оставлять ее внутри самой чашки - а то можно проколоться, как в известном анекдоте.

По словам Бубновой, лучше всего традиции чаепития соблюдены в сериале „Аббатство Даунтон“, поэтому этот сериал даже можно изучать как пособие, чтобы научиться соблюдать этикет во время чаепития. А вот в одном из эпизодов сериала „Корона“ королева Елизавета II эти традиции нарушает - правда, это могло быть сделано специально, чтобы показать, что она нервничает.

Специально для читателей Delfi Александра Бубнова поделилась любимыми локациями afternoon tea, которые точно стоит посетить в путешествии.