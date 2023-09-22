Стареют быстрее всего: как правильно ухаживать за кожей рук

Антивозрастной уход за руками

За последние годы все мы стали большими фанатами SPF-кремов, руки тоже не стоит исключать из общей картины. Ультрафиолет – главный фактор, из-за которого снижается упругость кожи и появляются пигментные пятна. Используйте водостойкие средства с высоким SPF-фактором, чтобы даже после мытья кожа оставалась под защитой.

Раз в неделю можно посвящать время интенсивному уходу – в этом помогут маски. Удобнее всего будут средства в форме перчаток, которые полностью покрывают кожу рук (иногда даже до локтя), обеспечивая питание всем участкам.

А регулярные пилинги (1-2 раза в неделю) помогут вовремя удалить отмершие клетки, стимулируя обновление кожи. Лучше всего сработают мягкие кислотные средства, которые очищают кожу без жесткого механического воздействия (как это делают гранулы скраба). Купить фруктовый пилинг можно в обычном магазине – подойдут даже средства для очищения лица. Кстати, перед пилингом кожу лучше распарить, сделав теплую ванночку для рук.

Нанося средства, делайте легкий массаж – это не только приятно, но и очень полезно. Регулярные процедуры способствуют улучшению кровообращения и укреплению мышц, что делает кожу более упругой и подтянутой.

При необходимости вы можете обратиться к косметологу, чтобы он посоветовал вам подходящие процедуры. Обычно для рук предлагают мезотерапию, биоревитализацию, фракционное лазерное омоложение.

Базовый уход за руками

Чаще всего ощущение сухости рук возникает из-за того, что мы используем слишком „жесткое“ щелочное мыло. Избежать дискомфорта поможет очищающее средство с нейтральным уровнем pH (около 5,5). Оно обладает хорошими гигиеническими свойствами и при этом не пересушивает кожу, деликатно удаляя все загрязнения.

Также обратите внимание на то, как часто вы используете антисептические средства в течение дня. В их составе есть агрессивные спирты, которые раздражают кожу, а потому их применение лучше минимизировать и пользоваться после них увлажняющим кремом.