Три опасные вещи в сексе, которые вы не должны позволять мужчине

Многих женщин невероятно возбуждает авторитарные мужчины, которые ставят условия и проявляют жесткость во всем. Однако постель — то место, где безграничной власти точно не место. Оба партнера должны получать удовольствие от контакта, а не ждать данное мероприятие с ужасом. Женщине важно с самого начала установить границы и правила, которые мужчина либо принимает, либо остается без интимной близости с женщиной. Один из важнейших моментов — проявление силы, ведь женщина крайне уязвима наедине с мужчиной, а значит, должна обеспечить условия, при которых будет чувствовать себя с мужчиной максимально безопасно.