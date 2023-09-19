Три опасные вещи в сексе, которые вы не должны позволять мужчине(1)
Сексуальная жизнь не должна приносить негативных эмоций ни одной из сторон, но, к сожалению, многие женщины предпочитают терпеть недостойное обращение мужчины, чтобы не потерять партнера. Мы посоветовались со специалистом и готовы рассказать, какие моменты в сексе никак не могут считаться нормой. Не терпите подобное в свой адрес, пишет Womanhit.
Мужчина проявляет жестокость
Многих женщин невероятно возбуждает авторитарные мужчины, которые ставят условия и проявляют жесткость во всем. Однако постель — то место, где безграничной власти точно не место. Оба партнера должны получать удовольствие от контакта, а не ждать данное мероприятие с ужасом. Женщине важно с самого начала установить границы и правила, которые мужчина либо принимает, либо остается без интимной близости с женщиной. Один из важнейших моментов — проявление силы, ведь женщина крайне уязвима наедине с мужчиной, а значит, должна обеспечить условия, при которых будет чувствовать себя с мужчиной максимально безопасно.
Мужчина вас оскорбляет
Да, ругательства и грязные клички в постели также можно посчитать элементом игры, но только в том случае, если вы договорились об этом. Мужчина не имеет права настаивать на том, что вам вообще не нравится и что идет вразрез с вашими принципами. Сообщите мужчине, насколько вам неприятно слышать подобное. Если реакции от него не последует, не идите на сексуальный контакт.