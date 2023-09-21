Не хочу своего мужчину! Почему пропадает влечение, и как его вернуть

Здоровье. Следует проверить эндокринную систему, обратить внимание на инфекционные заболевания и сбои в женской гормональной сфере. При данных проблемах возникают нарушения, которые влияют на либидо.

Самочувствие, эмоциональное состояние и уровень энергии. Когда события в жизни вызывают напряжение и усталость — секс воспринимается как дополнительная и нежелательная нагрузка.

Отношения с партнером. Невысказанные обиды, не до конца прощенная измена, отсутствие тесной эмоциональной связи с мужчиной — только часть причин, уводящих женщину далеко от постели.

Чувства ушли, а брак остался и превратился в соседские отношения: с партнером неинтересно ни в быту, ни в сексе.

Вспыхнуло чувство к другому мужчине. Неважно, способна ли женщина на измену, но отношения с мужем охладеют, пока мысли будут на стороне.

Беременность и послеродовой период. В этих состояниях женщине часто не нужен секс, для нее важны нежность, забота, помощь и понимание партнера.

Страх забеременеть. Бывает, что интересное положение не входит в ближайшие планы, и это буквально блокирует все сексуальные импульсы в организме.

Женщина считает себя непривлекательной и неуверенной, зажата. В этом случае даже мысль о сексе приносит дискомфорт.

Неумелый или нечуткий партнер. Ласки или сексуальные пристрастия мужчины могут быть ей неприятны, а то и вовсе доставлять боль.