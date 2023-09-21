Не хочу своего мужчину! Почему пропадает влечение, и как его вернуть(6)
Как ни крути, а тема секса неотделима от понятий „любовь“, „счастливые отношения“ и „крепкий брак“. Но случается так, что женщин секс с партнером перестает привлекать настолько, что вызывает отвращение, и отношения в паре неизбежно становятся натянутыми и хрупкими. Что делать в такой ситуации и как вновь вернуть интимную гармонию? На этот вопрос специально для „Евы“ ответила семейный психолог-сексолог Инна Мирная.
Сила и характер сексуального влечения к партнеру могут меняться по многим причинам. Иногда на расстоянии партнер представляется желанным, а в реальности происходит обратное. Прежде всего это связано с природой женщин, у которых сексуальное возбуждение возникает только в условиях эмоционального и физического комфорта.
Самые частые причины дисгармонии в постели
Здоровье. Следует проверить эндокринную систему, обратить внимание на инфекционные заболевания и сбои в женской гормональной сфере. При данных проблемах возникают нарушения, которые влияют на либидо.
Самочувствие, эмоциональное состояние и уровень энергии. Когда события в жизни вызывают напряжение и усталость — секс воспринимается как дополнительная и нежелательная нагрузка.
Отношения с партнером. Невысказанные обиды, не до конца прощенная измена, отсутствие тесной эмоциональной связи с мужчиной — только часть причин, уводящих женщину далеко от постели.
Чувства ушли, а брак остался и превратился в соседские отношения: с партнером неинтересно ни в быту, ни в сексе.
Вспыхнуло чувство к другому мужчине. Неважно, способна ли женщина на измену, но отношения с мужем охладеют, пока мысли будут на стороне.
Беременность и послеродовой период. В этих состояниях женщине часто не нужен секс, для нее важны нежность, забота, помощь и понимание партнера.
Страх забеременеть. Бывает, что интересное положение не входит в ближайшие планы, и это буквально блокирует все сексуальные импульсы в организме.
Женщина считает себя непривлекательной и неуверенной, зажата. В этом случае даже мысль о сексе приносит дискомфорт.
Неумелый или нечуткий партнер. Ласки или сексуальные пристрастия мужчины могут быть ей неприятны, а то и вовсе доставлять боль.
От партнера плохо пахнет, а женщина стесняется сказать об этом и терпит, пока не наступает стойкое отвращение.
Что делать?
Постараться объяснить партнеру свое состояние. Спокойно, без претензий и обвинений.
Смоделировать ситуацию, в которой получится взглянуть на мужа другими глазами. Например, провести выходной в компании друзей, а вечером уединиться в уютном гостиничном номере. Или
уехать в романтический отпуск только вдвоем.
Вместе посмотреть эротичекий фильм, который разбудит и чувства, и желания, откровенно рассказать о своих интимных фантазиях партнеру.
Заменить привычную прелюдию массажем с маслом, попробовать игрушки для взрослых или лубриканты с разными эффектами.
А вдруг желание не вернется?
Важно понимать, что снижение либидо — это лишь симптом. При отсутствии проблем со здоровьем, причина всегда в нарушении семейных отношений либо в родительских установках.
Например, женщина страдает от комплекса „Рыцаря и Развратника“: выбирает в мужья „правильного“ мужчину, но испытывает страсть только к отрицательным типажам (нарушителям закона или безнравственным личностям). Этот комплекс не позволяет ей одновременно и любить и желать партнера.
А бывает, дамы живут по сценарию: „Люблю, хочу-умираю“, который со временем неизменно сменяется отторжением: „Фу, уйди, противный!“. Это следствие нарушения привязанности, которое сформировалось еще в детстве.
В этих и ряде других случаев найти и устранить причины снижения влечения к партнеру поможет только специалист.