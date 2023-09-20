Как безоперационно убрать синяки под глазами

За синевой под глазами может стоять несколько причин:

генетическая предрасположенность,

фототип — люди со смуглой кожей, как правило, чаще сталкиваются с так называемыми синяками под глазами,

проблемы с печенью или почками.

Однако чаще всего синева под глазами появляется из-за венозного застоя в данной области, который становится очевидным благодаря тонкой коже в периорбитальной зоне. Поэтому на первое место в борьбе с венозным застоем выходит улучшение кровообращения в этой зоне.

Шаг №1

Соблюдать режим, биоритмы, циркадные ритмы. Не есть и не пить за три часа до сна. Если помимо синевы под глазами, есть склонность к отекам, соблюдать водно-солевой режим: меньше соли, не менее 8 стаканов воды в день. Спать достаточное количество времени каждую ночь (взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки). Избегать стресса и усталости. Употреблять здоровую и сбалансированную пищу: приоритет на овощи и фрукты, минимизировать употребление копченостей, жареного и острого.

Шаг №2

Правильно подобрать косметику для домашнего ухода. В составе крема для глаз среди компонентов должны быть: кофеин (улучшение кровообращения), витамин С (антиоксидант, омоложение), арника (улучшение качества кожи), гиалуроновая кислота (увлажнение). Помимо этого, для дополнительного ухода можно также применять специальные маски для области вокруг глаз, сыворотки, роллеры, содержащие в своем составе алоэ вера, огурец, зеленый чай.



Для борьбы с синевой под глазами по утрам можно использовать гидрогелевые патчи, которые нужно предварительно охлаждать в холодильнике — перепад температуры будет способствовать улучшению кровообращения в данной зоне. Также можно использовать холодные компрессы под глаза: кубики льда с зеленым чаем, охлажденные чайные пакетики, дольки картофеля и т.д.

Шаг №3