Как безоперационно убрать синяки под глазами
От чего появляется синева под глазами и как ее убрать не прибегая к пластической операции? „Ева“ спросила у опытного пластического хирурга Мадины Байрамуковой.
За синевой под глазами может стоять несколько причин:
генетическая предрасположенность,
фототип — люди со смуглой кожей, как правило, чаще сталкиваются с так называемыми синяками под глазами,
проблемы с печенью или почками.
Однако чаще всего синева под глазами появляется из-за венозного застоя в данной области, который становится очевидным благодаря тонкой коже в периорбитальной зоне. Поэтому на первое место в борьбе с венозным застоем выходит улучшение кровообращения в этой зоне.
Шаг №1
Соблюдать режим, биоритмы, циркадные ритмы. Не есть и не пить за три часа до сна. Если помимо синевы под глазами, есть склонность к отекам, соблюдать водно-солевой режим: меньше соли, не менее 8 стаканов воды в день. Спать достаточное количество времени каждую ночь (взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки). Избегать стресса и усталости. Употреблять здоровую и сбалансированную пищу: приоритет на овощи и фрукты, минимизировать употребление копченостей, жареного и острого.
Шаг №2
Правильно подобрать косметику для домашнего ухода. В составе крема для глаз среди компонентов должны быть: кофеин (улучшение кровообращения), витамин С (антиоксидант, омоложение), арника (улучшение качества кожи), гиалуроновая кислота (увлажнение). Помимо этого, для дополнительного ухода можно также применять специальные маски для области вокруг глаз, сыворотки, роллеры, содержащие в своем составе алоэ вера, огурец, зеленый чай.
Для борьбы с синевой под глазами по утрам можно использовать гидрогелевые патчи, которые нужно предварительно охлаждать в холодильнике — перепад температуры будет способствовать улучшению кровообращения в данной зоне. Также можно использовать холодные компрессы под глаза: кубики льда с зеленым чаем, охлажденные чайные пакетики, дольки картофеля и т.д.
Шаг №3
Применять аппаратные методики для стимуляции кровообращения. Можно прибегнуть к криомассажу — в этой процедуре используется холод для улучшения кровообращения и уменьшения синевы под глазами. Еще одной процедурой, стимулирующей местное кровообращение является миостимуляция. Если помимо синевы под глазами присутствует и отечность, рекомендуется лимфодренажный массаж.
Шаг №4
Работайте над улучшением качества кожи и укреплением мышц. Для этих целей применяется микротоковая терапия, которая стимулирует мышцы и улучшает кровообращение в области вокруг глаз, улучшает тонус кожи в этой зоне. Хорошо себя зарекомендовал в этом плане радиоволновой лифтинг: он способствует стимуляции выработки коллагена и улучшает кровообращение.
Похожий эффект можно получить прибегнув к ультразвуковой терапии, которая оказывает эффект лифтинга и улучшает внешний вид кожи. Помимо этого, для улучшения качества кожи и подтяжки периорбитальной зоны применяются курсом препараты на основе коллагена и биостимулирующие нити.
Шаг №5
Заполнение филлером носослезной борозды. Заполнение носослезной борозды филлером на основе гиалуроновой кислоты помогает не только сократить глубину этой борозды, из-за которой синева под глазами становится еще более очевидной, но и значительно улучшить внешний вид кожи в зоне носа и глаз. Кроме того, гиалуроновая кислота помогает увлажнить кожу и улучшить ее эластичность, а также устранить признаки усталости и старения.