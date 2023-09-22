Больше не табу: 7 книг о сексе, которые стоит прочитать

Клинический психолог и психосексолог Карен Гурни считает, что у большинства современных женщин сложилось неправильное представление о сексе. Виной этому — окружающая нас культура, которая слишком концентрируется на этой теме и транслирует образы и модели поведения, слишком далёкие от реального положения дел. Главное заблуждение, по мнению автора, состоит в том, что женщины должны испытывать оргазм во время каждой близости. На самом деле это не так. Автор убеждена, что хороший секс надо „выращивать“, что счастливая сексуальная жизнь возможна даже без спонтанного влечения и что главная проблема большинства пар — это несоответствие между желаемым (транслируемым) и действительным (реально существующим). В этой книге Карен Гурни рассказывает о новейших открытиях учёных в области секса, приводит примеры из своей практики сексолога и развенчивает большинство стереотипов о желании и удовольствии.

Доктор Кейт Листер полагает, что перед сексом все так же равны, как перед смертью. Ведь желание стирает границы культуры, пола и класса. Ему нет дела до наших „правил“ и здравого смысла. И, тем не менее, секс представляет одну из самых больших проблем для человечества, которое не один век пытается постичь, как через это явление с нами говорит наша самость, или наша природа. С одной стороны, полагает автор, секс выражает наше желание продолжать жизнь. С другой стороны, это явление оказывается настолько сложным, что выходит за пределы удовлетворения первичной потребности — ведь, что отличает нас от животных, размножаться нам хочется далеко не только весной. Очевидно, что секс обнаруживает не только уникальную человеческую физиологию, но и способность создавать культуру. Иначе чем объяснить такое количество стигматизаций и стыда, связанных с половым влечением? В общем, у Кейт Листер много вопросов. Не меньше и ответов. В этой книге она исследует, как на протяжении истории менялось отношение людей к сексу.

„Женщина, которая светится изнутри. Как найти свой источник женской силы и сексуальности“, Реджина Томасауэр

Реджина Томасауэр пережила непростой путь личностной трансформации. Она была тусклой и неуверенной в себе женщиной, которая брала на себя много ответственности и была убеждена, что нужно заботиться о других, ведь это и есть главный способ заслужить любовь. Но всё изменилось, когда автор пересмотрела свои базовые установки — она стала намного счастливей, радость стала переполнять каждый её день. Почему так произошло? Автор считает, что дело в нашей культуре, которая транслирует запрет на удовольствия и заботу о себе. Между тем, именно в этом и состоит природа женщины — заботиться о себе, наполнять себя, а излишками делиться с другими. Это и есть источник, который может повернуть жизнь в сторону света — изменить уровень благосостояния, привлечь лучшие отношения и удовольствия. И – навсегда забыть об изнурительном бессилии. В этой книге Реджина Томасауэр даёт рекомендации и упражнения, которые помогут подключиться к источнику внутреннего света.

„Скажи мне, что ты хочешь. Как перестать стыдиться своих сексуальных фантазий и открыто обсуждать их с партнёром“, Джастин Дж. Лемиллер

Американский эксперт по сексуальности Джастин Дж. Лемиллер считает, что подавление сексуальных фантазий и связанное с ними чувство вины могут стать причиной серьёзных психологических расстройств. Между тем, убеждён эксперт, вся наша культура заточена на то, чтобы не дать им прорваться наружу. Не удивительно, ведь большинство из них связаны с табуированными в обществе темами — изнасилования, однополыми отношениями и групповыми практиками. Так ли уж опасны эти фантазии? В этой книге автор разъясняет причины их возникновения и описывает способы, как с ними обходиться, чтобы сделать свою сексуальную жизнь интереснее и ярче.

„Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса“, Эмили Нагоски