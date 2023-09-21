6 секретов похудения топ-моделей: эти девушки знают, как оставаться в форме!

Миранда Керр

Модель не сидит на диетах. Многодетная мама считает, что рацион должен быть сбалансированным, но на половину состоять из свежих овощей: она обожает авокадо, зелень, томаты. Миранда сочетает салаты и овощи на гриле с рыбой, нежирным мясом. А шоколад и фастфуд позволяет себе не чаще раза в неделю.

Джиджи Хадид

В течение шести дней в неделю Джиджи считает калории, а на седьмой позволяет себе лишний кусочек пиццы и любимое шоколадное пирожное.

Жизель Бундхен

Мама двоих детей считает, что великолепной фигурой обязана спорту: три раза в неделю она занимается кунг-фу, а каждое утро начинает с йоги. Именно активность помогала ей каждый раз прийти в форму после родов. О еде Жизель говорить не любит, она уверяет, что прислушивается к организму, но не запрещает себе ничего.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Жена Джейсона Стэтхэма росла на ферме, она обожает молоко, стейки, овощи, простую и полезную еду. Но, если Роузи надо срочно похудеть, она отказывается от любых продуктов, содержащих углеводы и на пару недель садится на диету из овощей, нежирного мяса, рыбы. Кроме того, модель начинает каждое утро с пробежки, а три раза в неделю занимается йогой.

Адриана Лима

Женщина, фигуре которой завидует весь мир, обожает бокс, она считает, что тренировки помогают ей всегда быть в форме. Кроме того, Адриана всегда есть очень небольшими порциями. Обычно она выбирает блюда не больше 150—200 грамм.

Наталья Водянова

Звезда уже много лет придерживается диеты по группе крови. Специалист разделил все продукты для нее на три категории: разрешенные, нейтральные и запрещенные. Наталья уверена, что такой подход помогает ей оставаться не только стройной, но и здоровой.