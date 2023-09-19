Четыре причины, по которым следует употреблять молочные продукты

Несмотря на то, что в настоящее время многие люди страдают непереносимостью лактозы или являются веганами, молочные продукты по-прежнему составляют важную часть продовольственной корзины многих. Поскольку Maxima снизила цены на многие молочные продукты, всем постоянным покупателям стоит делать покупки в магазинах Maxima, чтобы снизить стоимость продовольственной корзины.

Четыре основных преимущества молочных продуктов:

Более крепкие кости! Молочные продукты известны высоким содержанием кальция, который необходим для крепких костей и зубов. Это особенно важно для детей в период роста и пожилых людей, чтобы предотвратить остеопороз. Около 75 % ежедневной потребности в кальции мы покрываем из молочных продуктов.

Полезные белки! Молочные продукты богаты качественным белком, который поддерживает развитие мышц, их восстановление и общее функционирование организма. Белки помогают контролировать аппетит, что делает их неотъемлемой частью сбалансированного рациона.

Витамины и минералы, необходимые вашему организму ежедневно! Молочные продукты содержат важные витамины и минералы, в том числе витамин D для усвоения кальция, витамины группы B для производства энергии и фосфор для роста и восстановления тканей, а также для поддержания баланса pH в организме.

Улучшение пищеварения! Йогурт содержит пробиотики, которые способствуют здоровью ЖКТ, укрепляют иммунную систему и помогают поддерживать сбалансированную микрофлору кишечника. Например, греческий йогурт – очень хорошая альтернатива для тех, кто следит за весом, поскольку его можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах, и он нежирный.

Как приготовить вкусный завтрак из молочных продуктов?

Для этого вам нужно:

1 чашка греческого йогурта

1/2 чашки нежирного молока

1/4 чашки поджаренных овсяных хлопьев или мюсли

1 чашка свежих/размороженных ягод (клубника, черника, малина)

1 столовая ложка меда (по желанию, в зависимости от того, хотите ли вы добавить сладости)

Приготовление: