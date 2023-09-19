Четыре причины, по которым следует употреблять молочные продукты
Молочные продукты являются очень важной частью сбалансированного питания. Давайте подробнее рассмотрим, почему следует употреблять молочные продукты и какую пользу они приносят нашему организму. В качестве бонуса мы также поделимся простым рецептом приготовления одного полезного завтрака.
Несмотря на то, что в настоящее время многие люди страдают непереносимостью лактозы или являются веганами, молочные продукты по-прежнему составляют важную часть продовольственной корзины многих. Поскольку Maxima снизила цены на многие молочные продукты, всем постоянным покупателям стоит делать покупки в магазинах Maxima, чтобы снизить стоимость продовольственной корзины.
Четыре основных преимущества молочных продуктов:
Более крепкие кости! Молочные продукты известны высоким содержанием кальция, который необходим для крепких костей и зубов. Это особенно важно для детей в период роста и пожилых людей, чтобы предотвратить остеопороз. Около 75 % ежедневной потребности в кальции мы покрываем из молочных продуктов.
Полезные белки! Молочные продукты богаты качественным белком, который поддерживает развитие мышц, их восстановление и общее функционирование организма. Белки помогают контролировать аппетит, что делает их неотъемлемой частью сбалансированного рациона.
Витамины и минералы, необходимые вашему организму ежедневно! Молочные продукты содержат важные витамины и минералы, в том числе витамин D для усвоения кальция, витамины группы B для производства энергии и фосфор для роста и восстановления тканей, а также для поддержания баланса pH в организме.
Улучшение пищеварения! Йогурт содержит пробиотики, которые способствуют здоровью ЖКТ, укрепляют иммунную систему и помогают поддерживать сбалансированную микрофлору кишечника. Например, греческий йогурт – очень хорошая альтернатива для тех, кто следит за весом, поскольку его можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах, и он нежирный.
Как приготовить вкусный завтрак из молочных продуктов?
Для этого вам нужно:
1 чашка греческого йогурта
1/2 чашки нежирного молока
1/4 чашки поджаренных овсяных хлопьев или мюсли
1 чашка свежих/размороженных ягод (клубника, черника, малина)
1 столовая ложка меда (по желанию, в зависимости от того, хотите ли вы добавить сладости)
Приготовление:
Положите слой греческого йогурта на дно чашки или стакана. Залейте йогурт нежирным молоком и перемешайте до получения кремообразного слоя. Добавьте мюсли, а затем ягоды. При желании полейте ягоды медом для сладости. Наслаждайтесь вкусным и питательным завтраком!
В целом молочные продукты полезны для поддержания здоровья костей и обеспечения их необходимыми питательными веществами. Сбалансированное питание – основа нашего здоровья. Maxima снизила цены на более чем 100 молочных продуктов, чтобы предложить своим клиентам более дешевую продовольственную корзину с любимыми продуктами. Каждую неделю вас ждут новые предложения ЗДЕСЬ.