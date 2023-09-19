Почему 23 сентября важно нарвать рябины? Прогноз астролога на ближайшие недели

Начало сентября было сложным из-за большого количества ретроградных планет. Ретроградные планеты создают для наблюдателя с Земли иллюзорное движения назад. В это время планеты находятся ближе к Земле, чем обычно, поэтому их влияние ощущается интенсивнее. А когда ретроградных планет несколько, то создается ощущение, что события, которых не ожидаешь, наваливаются со всех сторон. Важно пройти ситуацию до конца, поставить границы, если ваше личное пространство нарушается, разрешить вопрос и двигаться дальше. Если в начале месяца у вас были определенные дела, претензии, конфликты, которые остались без ответа, сейчас самое время для их решения.

Последняя декада сентября - прекрасное время для воплощения проектов. Солнце и Марс в знаке Девы дают энергию для качественной и детальной работы, а период растущей Луны - ментальные силы для достижения целей.

23 сентября - День осеннего равноденствия. Во всех культурах к астрологически важным точкам были приурочены символические праздники. После этого дня, Солнце будет проводить больше времени в южном полушарии. Подведите итоги, что у вас „созрело“ со времени весеннего равноденствия? Это время сбора плодов. Устройте уголок изобилия у себя дома из яблок и декоративных тыкв, зажгите свечу, как символ Солнца. Если есть возможность, погрейтесь у костра, нарвите гроздей рябины. У наших предков, рябина сорванная в этот день считалась оберегом и ее хранили целый год. Также по количеству ягод в гроздях гадали, какой будет зима. чем больше ягод в гроздях – тем сильнее морозы.

24 сентября - не лучший день для важных дел, скорей всего придется переделывать или вкладывать больше ресурсов.