Почему 23 сентября важно нарвать рябины? Прогноз астролога на ближайшие недели(2)
Осень радует нас прекрасной погодой, но если смотреть астрологически, начало сентября, последние дни сентября и октябрь - довольно сложный период, пишет ведический астролог Ирина Варнес.
Начало сентября было сложным из-за большого количества ретроградных планет. Ретроградные планеты создают для наблюдателя с Земли иллюзорное движения назад. В это время планеты находятся ближе к Земле, чем обычно, поэтому их влияние ощущается интенсивнее. А когда ретроградных планет несколько, то создается ощущение, что события, которых не ожидаешь, наваливаются со всех сторон. Важно пройти ситуацию до конца, поставить границы, если ваше личное пространство нарушается, разрешить вопрос и двигаться дальше. Если в начале месяца у вас были определенные дела, претензии, конфликты, которые остались без ответа, сейчас самое время для их решения.
Последняя декада сентября - прекрасное время для воплощения проектов. Солнце и Марс в знаке Девы дают энергию для качественной и детальной работы, а период растущей Луны - ментальные силы для достижения целей.
23 сентября - День осеннего равноденствия. Во всех культурах к астрологически важным точкам были приурочены символические праздники. После этого дня, Солнце будет проводить больше времени в южном полушарии. Подведите итоги, что у вас „созрело“ со времени весеннего равноденствия? Это время сбора плодов. Устройте уголок изобилия у себя дома из яблок и декоративных тыкв, зажгите свечу, как символ Солнца. Если есть возможность, погрейтесь у костра, нарвите гроздей рябины. У наших предков, рябина сорванная в этот день считалась оберегом и ее хранили целый год. Также по количеству ягод в гроздях гадали, какой будет зима. чем больше ягод в гроздях – тем сильнее морозы.
24 сентября - не лучший день для важных дел, скорей всего придется переделывать или вкладывать больше ресурсов.
29 сентября - Полнолуние, Луна будет в Рыбах. В это же время другая женская планета Венера, также находиться в водном знаке. Чувства, интуиция, возможность плыть по течению и находить ответы на еще не заданные вопросы противопоставляются логике и упорядочиванию. Неблагоприятный день для материальных дел, отличный день для самоанализа и духовных поисков, саморазвития.
Если у вас сложилось впечатление, что последнее время в отношениях застой, нет развития, разочарования - этому способствовало ретроградное движение Венеры. Особенно сейчас стоит быть предельно честным как с собой так партнером. Выходят на поверхность не самые приятные эмоции через различные ситуации, но только трансформируя их, вы выйдете на новый уровень взаимопонимания. Всегда, начинайте с себя и своих чувств, а не с обвинений партнера, мол это из-за твоего поведения, я чувствую определенном образом. Это только ваша реакция, ваш выбор, ваша ответственность как реагировать и какие выводы из этого делать.
С 31 сентября по 1 октября Меркурий и Венера будут менять знак, и это считается слабым положением для планеты. Это выходные, но если вы работаете на себя, важные дела или встречи на эти дни лучше не назначать. Также могут быть недопонимание в семье, с друзьями.
В октябре нас ожидают солнечное и лунное затмения, знак Весов будет ярко выражен, но об этом следующий раз. Желаю всем прекрасных дней, нет хорошего времени для плохих дел и нет плохого времени для хороших.