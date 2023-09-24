4 знака зодиака, которые вам точно отомстят — бойтесь их!

Кто они? Рассказывает Womanhit.

Близнецы

Довольно миролюбивый знак, но только с теми, кто ведет себя достойно. Стоит вам покуситься на их достоинство или начать ссору — ждите страшной мести с их стороны. Они не будут бросаться с упреками, они отомстят вам тихо, но очень заметно. Их план мести может быть очень изощренным. Ваши страдания в результате будут для них лучшим отмщением, а Близнецы обязательно найдут способ увидеть, как на вас сказалась их месть. Чаще всего они бьют по самому больному, а эти места у каждого индивидуальны.

Овны

Горячие представители огненной стихии страшны в гневе. Часто они даже не заморачиваются с хитроумной местью, а сразу отвечают, нередко физически. Однако такой подход уместен далеко не всегда, и Овен прекрасно это понимает. Скрыть планы по отмщению такой открытый знак не может, а потому ответ в самой неприятной форме вы получите довольно быстро. К слову, отходит Овен так же быстро, как и загорается. Через какое-то время он может даже снова начать общаться с вами по-дружески, как будто ничего не произошло.

Телец

Удивительно терпеливый знак, до только до момента, пока вы его не выбесите. Нужно постараться, чтобы спокойный Телец начал мстить, но месть его так же тяжела и страшна, как и личность Тельца — это очень уверенные и самодостаточные люди, а потому не прощают обид в свой адрес. Будьте осторожны, к Тельцу часто прислушиваются очень влиятельные люди, хуже всего, если вы завязаны с ним по бизнесу или работе — он может продавить вас именно в этом месте.



Лев

Яркий Лев не терпит публичных унижений, его обиды чаще всего на людей, которые проявили неуважение к его личности в присутствии важных для него людей. Мстить Лев будет ярко и публично, чтобы все знали, что он не пропустил обиду мимо. Обладая даром убеждения, Лев опасен для людей, которые дорожат репутацией — Лев может ее уничтожить. Не доводите его до бешенства.