Правда ли, что пищевые добавки опасны для здоровья?

В интернете можно найти разнообразные варианты списков опасных пищевых добавок. Эти списки рекомендуют распечатывать, носить с собой и сверяться с ними при выборе продуктов в супермаркете. Также многие сайты о здоровом образе жизни и правильном питании рассказывают о самых вредных Е-шках.

Кодификация добавок с помощью буквенно-цифрового индекса появилась в Европе в 1960-е годы. Тогда Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН вместе с ВОЗ решили разработать понятную и единую систему обозначения всевозможных пищевых добавок. Этот документ получил название „Кодекс Алиментариус“, в него регулярно вносятся изменения и дополнения. Каждая пищевая добавка в нём имеет буквенно-цифровой код, буква используется только одна — Е (кто-то трактует её как Europe, другие — как essbar / edible, что в переводе с нем./англ. означает „съедобный“). Первая цифра в коде обозначает тип вещества:

1 — красители;

2 — консерванты;

3 — антиоксиданты и стабилизаторы;

4 — эмульгаторы и стабилизаторы;

5 — добавки против слёживания и комкования;

6 — усилители вкуса и запаха;

7 и 8 — не используются (кроме антибиотиков 710–713);

9 — глазирователи, размягчители и прочие улучшатели выпечки, а также другие добавки.

Говоря о пищевых добавках, стоит отметить, что они очень детально исследованы. Для каждого вещества проанализированы краткосрочные и долгосрочные последствия потребления, острая токсичность, а также потенциальное вредное воздействие добавки или продуктов её распада в различных концентрациях. Все эти добавки были не раз протестированы на животных, а когда их уже одобрили, учёные продолжили наблюдать за здоровьем тех людей, которые их активно потребляют.