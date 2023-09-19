Правда ли, что пищевые добавки опасны для здоровья?
Распространено мнение, что пищевые добавки, которые указываются в составе продуктов под кодом Е-ХХХ, крайне вредны для человека и вызывают множество заболеваний — вплоть до рака. Фактчекеры из проекта „Проверено. Медиа“ решили проверить, так ли это на самом деле.
В интернете можно найти разнообразные варианты списков опасных пищевых добавок. Эти списки рекомендуют распечатывать, носить с собой и сверяться с ними при выборе продуктов в супермаркете. Также многие сайты о здоровом образе жизни и правильном питании рассказывают о самых вредных Е-шках.
Кодификация добавок с помощью буквенно-цифрового индекса появилась в Европе в 1960-е годы. Тогда Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН вместе с ВОЗ решили разработать понятную и единую систему обозначения всевозможных пищевых добавок. Этот документ получил название „Кодекс Алиментариус“, в него регулярно вносятся изменения и дополнения. Каждая пищевая добавка в нём имеет буквенно-цифровой код, буква используется только одна — Е (кто-то трактует её как Europe, другие — как essbar / edible, что в переводе с нем./англ. означает „съедобный“). Первая цифра в коде обозначает тип вещества:
1 — красители;
2 — консерванты;
3 — антиоксиданты и стабилизаторы;
4 — эмульгаторы и стабилизаторы;
5 — добавки против слёживания и комкования;
6 — усилители вкуса и запаха;
7 и 8 — не используются (кроме антибиотиков 710–713);
9 — глазирователи, размягчители и прочие улучшатели выпечки, а также другие добавки.
Говоря о пищевых добавках, стоит отметить, что они очень детально исследованы. Для каждого вещества проанализированы краткосрочные и долгосрочные последствия потребления, острая токсичность, а также потенциальное вредное воздействие добавки или продуктов её распада в различных концентрациях. Все эти добавки были не раз протестированы на животных, а когда их уже одобрили, учёные продолжили наблюдать за здоровьем тех людей, которые их активно потребляют.
Говоря об экспериментах над животными, нужно разобраться с таким термином, как полулетальная доза, или LD-50. Этим понятием называют такое количество вещества, которое убьёт ровно половину подопытных животных. Для определения полулетальной дозы животным дают огромные количества испытуемого вещества. Например, в обществе вызывает опасение добавка Е-536 — ферроцианид, используемая в первую очередь для того, чтобы соль не слёживалась. Утверждается, что это вещество крайне токсично и приводит к тяжёлому отравлению, нарушению функционирования лимфатической, нервной и желудочно-кишечной системы, а также печени и желчного пузыря. На самом деле полулетальная доза при оральном приёме для крыс составляет 6400 мг/кг. Согласно подсчётам британских учёных, средний вес человека — 62 кг, значит, LD-50 для такого человека составит 396,8 г. Максимальное разрешённое содержание E-536 в соли — 20 мг/кг, значит, для получения 396,8 г ферроцианида придётся съесть 198 кг соли. При этом летальный исход наступит куда раньше, ведь летальная доза самой соли для человека — 250 г. Таким образом, пищевые добавки содержатся в пище в настолько малых количествах, что их доза даже близко не приближается к летальной или опасной.
Во-вторых, значительную часть веществ, закодированных в Е-добавки, мы получаем из продуктов, в чьём составе они не указаны вовсе. Например, никто не клеит этикетки с таким составом на фрукты и овощи. При этом Е-300 содержится во многих из них, нам она более известна как аскорбиновая кислота или витамин С. Соответственно, надпись на упаковке „содержит витамин С“ скорее привлечёт покупателей, а вот перечисленная в составе добавка Е-300 может и оттолкнуть. Е-500, которую списки вредных добавок советуют также избегать, — не что иное, как сода. Похожая история и с консервантами. Люди издревле старались сохранить продукты пригодными к употреблению как можно дольше. Для этого они использовали соль и различные кислоты. Сегодняшние консерванты — это зачастую встречающиеся в природе вещества. Например, если не знать, что всё перечисленное ниже содержится в обычном брусничном соке, то такой список химических веществ и пищевых добавок мог бы кого-то и напугать.
Наконец, третий аргумент в защиту пищевых добавок — просто логика. Во-первых, международные организации, следящие за качеством продуктов, не одобрили бы вредное вещество. Зачем им вас сознательно травить? Во-вторых, для производителя было бы крайне неосмотрительно добавлять известное токсичное вещество в свои продукты, ведь в таком случае ему бы грозили постоянные иски и суды. Действительно, некоторые из этих добавок могут вызывать у людей аллергию, как, например, краситель E102 — тартразин. При этом никто не требует запретить естественные аллергены — молоко, яйца, рыбу и морепродукты.
Совместный экспертный комитет ВОЗ и ООН под названием JECFA тщательно следит за всеми исследованиями в отношении добавок. Причём запрещают добавки не тогда, когда появляются доказательства их вреда, а ещё на уровне подозрений. Так под запрет попала добавка Е-123 — амарант. Некоторые опыты над животными, употреблявшими большие дозы этого вещества, продемонстрировали его токсичность и канцерогенность. И хотя в дальнейших исследованиях однозначный вред амаранта доказан не был, краситель запрещён в мире.
При этом нельзя сказать, что все пищевые добавки полезны сами по себе. Например, Е-250 (нитрит натрия) — это довольно токсичное вещество, которое тем не менее встречается в подавляющем большинстве мясных изделий. И хотя нитрит натрия для человеческого организма не полезен, экспертный комитет его не запрещает, так как именно он не позволяет размножаться в мясных изделиях куда более опасным бактериям, выделяющим высокотоксичный ботулотоксин.
Более того, пища, содержащая много пищевых добавок, часто сама по себе не очень полезна. Так, много добавок содержат:
— колбасные изделия и переработанное мясо, например сосиски (по данным ВОЗ, употребление 50 г такого мяса в день повышает риск рака толстой кишки на 18%);
— фастфуд (само по себе употребление фастфуда, как выяснили австралийские учёные, повышает риск женского бесплодия);
— газировка (кстати, для здоровья почти в равной мере неполезна и сладкая газировка, и газировка с использованием подсластителей).
Таким образом, вред пищевых добавок сильно преувеличен. Значительную часть этих веществ мы потребляем из других „натуральных“ продуктов, даже не подозревая об этом. Более того, обычно доза пищевой добавки крайне мала и вещество в таком количестве не может нанести вреда. Другие же пищевые добавки действительно не полезны, но защищают нашу еду от размножения в ней опасных бактерий. К тому же нужно понимать, что обычно много пищевых добавок присутствует в изначально неполезной пище.
Вердикт: Большей частью неправда