Аптекарь рассказал, как облегчить боль в ушах и каких методов лечения при этом следует избегать

Чтобы предотвратить воспаление ушей, первостепенное значение имеет борьба с насморком у ребенка, промывание и разжижение носовых выделений. „Для детей, которые еще не умеют сморкаться, очень важно использовать назальный аспиратор для удаления выделений из носа. Обычную резиновую „грушу“ старого образца использовать не рекомендуется, так как невозможно регулировать силу всасывания. Также родитель не может увидеть цвет секрета при использовании такой груши или то, что при высасывании повредился кровеносный сосуд в носу и в секрете из носа появились кровяные выделения“, - указывает на недостатки устаревшего медицинского инструмента Лехари.

„В большинстве случаев воспаление возникает, когда ребенок проболел неделю-две и вместо выздоровления наступил жар, болезнь стала ухудшаться, у ребенка появились признаки боли в ухе – малыш плачет, капризничает, трет ухо, а ребенок постарше начинает жаловаться на боль в ушах“, — говорит Лехари.

По словам фармацевта, воспаление ушей возникает, когда вирусы, бактерии или аллергены вызывают отек уха, при этом жидкость больше не может выйти из-за барабанной перепонки, и в результате вирусы и бактерии начинают размножаться в этой среде.

„Основными симптомами аденовируса являются жар, боль в горле, насморк и кашель. Помимо ушного воспаления, аденовирус также часто является причиной так называемого заразного воспаления глаз или желудочного гриппа“, - объясняет Лехари и добавляет, что аденовирус в наших широтах может появиться в любое время, но чаще – с января по июнь. По словам аптекаря, при риновирусе или сильном насморке обычно нет высокой температуры, а распространение этого вируса более активно происходит в сентябре-октябре и с марта по май.

По словам провизора аптеки Pärnu Meie BENU Маргот Лехари, ушные воспаления вызываются различными вирусами. „Особенно аденовирус имеет обыкновение вызывать в качестве осложнения отит или воспаление ушей, но проблемы нередко возникают и при сильном насморке или риновирусе“, - говорит фармацевт.

По словам провизора, хорошим средством также являются небулайзеры и ингаляторы для получения пара, которые также помогают разжижать носовые выделения. При остром насморке фармацевт рекомендует для промывания носа выбрать гипертонический назальный спрей, поскольку он лучше способствует уменьшению отека слизистой оболочки носа по сравнению с изотоническим раствором. „Если нос сильно заложен по ночам, то можно использовать назальный спрей, содержащий ксилометазолин, но только для детей старше 2 лет и не более чем на пару дней“, — говорит Лехари.



„Если насморк идет уже больше недели и не проходит, а выделения из носа приобретают зеленый или желтый цвет, то стоит использовать противовоспалительные спреи для носа, содержащие, например, облепиховое масло, прополис или настойку рудбекии. Также можно принимать натуральные капли или сиропы для перорального применения“, — советует Лехари и подчеркивает, что преимуществом назальных спреев является их более быстрый эффект.



Поскольку лечение насморка является основной мерой профилактики ушных заболеваний у детей раннего возраста, фармацевт рекомендует начинать практиковать промывание носа с раннего возраста. „Обычно ни одному младенцу или малышу не нравится это занятие, но за лечение ребенка несет ответственность взрослый. В своей практике я, к сожалению, слишком часто вижу детей 5-6 лет, которым невозможно ничего вставить в нос. Так что и руки у фармацевта, и врача тоже связаны, а из-за непромывания носа болезнь часто заканчивается лечением антибиотиками“, - объясняет Лехари.

Провизор рекомендует сделать процедуры по уходу за носом повседневными и проводить их в игровой форме.



„Продемонстрируйте процедуру на себе и иногда позволяйте ребенку выбирать между бутылочками разных производителей и давления. Промывание носа один раз в пару дней не несет лечебного эффекта, а вот в случае острого или бактериального насморка необходимо использовать назальный спрей 3-6 раз в день“, - поясняет Легари.



По словам аптекаря, боли в ушах у детей преимущественно имеют вирусное происхождение и их лечение не требуют применения антибиотиков. Для лечения подходят безрецептурные обезболивающие сиропы и лекарства для уменьшения отека. „Насморк необходимо активно лечить морской солью или другими натуральными растворами для носа или же сиропами и каплями для приема внутрь“, — подчеркивает фармацевт.



Во влажном ухе может развиться наружный отит



У детей старшего возраста также чаще возникает наружный отит, причиной которого часто бывает в длительном купании в воде. „Если ухо не высушить и в нем остается вода, то сера в ухе набухает, ухо закупоривается и в нем может ощущаться неприятное давление. Таким образом может возникнуть наружный отит, при котором воспалительная жидкость оказывается не за барабанной перепонкой, а перед ней“, — объясняет Лехари.