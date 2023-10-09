Менопауза - не приговор: как ее распознать и помочь организму справиться с изменениями
Сигналы, говорящие о том, что организм женщины вступает в переходный период или готовится к пременопаузе и менопаузе, бывают разные. Среди наиболее известных и распространенных – усиленное потоотделение, а также снижение упругости кожи.
Как распознать симптомы и какие средства могут помочь в этот период, объясняют Delfi Life фармацевт Зане Мелберга и гинеколог Элизабете Пумпуре.
Пременопауза
Пременопауза – естественный физиологический процесс, когда женщина начинает замечать изменения в менструальном цикле. Он может медленно угасать и становиться очень нерегулярным или же наоборот – какое-то время кровотечение может быть более интенсивным. Этот период можно назвать также переходом от репродуктивного возраста к наступлению менопаузы.
Гинеколог Элизабете Пумпуре отмечает, что первые симптомы пременопаузы в основном замечают женщины в возрасте от 45 до 50 лет, и они длятся в среднем от 6 месяцев до 2 лет.
Среди наиболее выраженных симптомов пременопаузы, не считая изменений в менструальном цикле, гинеколог упоминает приливы жара, сухость кожи и слизистых оболочек, однако в своей практике она встречала и такие жалобы, как недержание мочи и перепады настроения. Врач подчеркивает, что все эти физиологические и эмоциональные процессы – нормальное явление, и есть средства для их уменьшения или предотвращения.
Менопауза
Менопауза в среднем наступает в возрасте от 50 до 55 лет, но может произойти раньше или позднее, в зависимости от состояния здоровья, наследственных факторов и образа жизни. На более раннее наступление менопаузы могут повлиять проведенные ранее операции на яичниках, а также другие связанные с яичниками проблемы со здоровьем и воспаления.
Как уменьшить неприятные симптомы
Снизить влияние симптомов на качество жизни можно разными способами, поясняет фармацевт Зане Малберга.
Усиленное потоотделение
Так называемые приливы жара во время менопаузы испытывает значительная часть женщин. Одной из наиболее распространенных причин является снижение уровня эстрогенов, в результате чего меняется терморегуляция организма. Чаще всего это наблюдается ночью, а также в стрессовых ситуациях и в случаях резкого изменения температуры.
Что делать: для уменьшения приливов жара рекомендуется в повседневной жизни избегать употребления кофе и алкогольных напитков, так как они способствуют гормональному дисбалансу.
Травмы и последствия
В процессе старения организма плотность костей и мышечная масса снижаются, и последствия падений или травм могут быть более серьезными и длиться дольше. Также повышается риск развития остеопороза.
Что делать: рекомендуется ежедневно употреблять продукты с содержанием кальция (молоко, творог, натуральные йогурты). Если нет возможности ежедневно получать необходимое количество кальция и витамина D, рекомендуется употреблять витамины, которые помогут улучшить состояние скелетно-мышечной системы.
Снижение либидо
Снижение уровня эстрогена и прогестерона влияет на самочувствие, в том числе вызывая сухость влагалища и дискомфорт. Чаще с этой проблемой сталкиваются женщины, у которых менопауза длится уже два-три года. Не стоит беспокоиться из-за временного снижения сексуальной жизни, но не следует и пренебрегать этим, воспринимая как “новый этап жизни“. Сначала может ощущаться дискомфорт во время полового акта, но он не должен длиться долго, и уж точно не надо мириться с болью, если она возникает.
Что делать: если сухость влагалища начинает влиять на качество жизни, непременно стоит обратиться за помощью. В таких случаях эффективно помогают соевые препараты и специальные вагинальные свечи с гиалуроновой кислотой.
Перепады настроения и бессонница
Помимо перечисленных проблем, следует упомянуть и эмоциональное самочувствие, на которое может повлиять гормональный дисбаланс. Возможны нарушения сна, способности к концентрации и памяти, что влияет на общее состояние и настроение.
Что делать: в период изменений принимать магний и витамины группы В, которые обеспечивают нормальное функционирование нервов и мышц. Если расстройства сна становятся обременительными, можно вместе со специалистом рассмотреть возможность употребления препаратов с содержанием мелатонина. Нельзя забывать также о качественном отдыхе - это краеугольный камень хорошего самочувствия и сна.
Также рекомендуется задуматься о здоровом образе жизни. Регулярная физическая нагрузка регулирует кровообращение, укрепляет костно-мышечную систему, что является важной предпосылкой хорошего здоровья.
Не откладывайте визит к гинекологу
Элизабете Пумпуре подчеркивает, что с наступлением изменений женщина может ощущать различные симптомы и проблемы со здоровьем, которые невзначай могут быть “списаны“ на менопаузу, но на самом деле они могут свидетельствовать о каком-нибудь заболевании. Если наблюдается, например, резкая потеря веса, апатия и потеря аппетита, непременно следует обратиться к семейному врачу и, возможно, к гинекологу, чтобы проверить общее состояние здоровья. Ну а лучше всего посещать гинеколога регулярно, хотя бы раз в год, если не отмечено особых жалоб.