Менопауза - не приговор: как ее распознать и помочь организму справиться с изменениями

Как распознать симптомы и какие средства могут помочь в этот период, объясняют Delfi Life фармацевт Зане Мелберга и гинеколог Элизабете Пумпуре.

Пременопауза

Пременопауза – естественный физиологический процесс, когда женщина начинает замечать изменения в менструальном цикле. Он может медленно угасать и становиться очень нерегулярным или же наоборот – какое-то время кровотечение может быть более интенсивным. Этот период можно назвать также переходом от репродуктивного возраста к наступлению менопаузы.

Гинеколог Элизабете Пумпуре отмечает, что первые симптомы пременопаузы в основном замечают женщины в возрасте от 45 до 50 лет, и они длятся в среднем от 6 месяцев до 2 лет.

Среди наиболее выраженных симптомов пременопаузы, не считая изменений в менструальном цикле, гинеколог упоминает приливы жара, сухость кожи и слизистых оболочек, однако в своей практике она встречала и такие жалобы, как недержание мочи и перепады настроения. Врач подчеркивает, что все эти физиологические и эмоциональные процессы – нормальное явление, и есть средства для их уменьшения или предотвращения.

Менопауза

Менопауза в среднем наступает в возрасте от 50 до 55 лет, но может произойти раньше или позднее, в зависимости от состояния здоровья, наследственных факторов и образа жизни. На более раннее наступление менопаузы могут повлиять проведенные ранее операции на яичниках, а также другие связанные с яичниками проблемы со здоровьем и воспаления.

Как уменьшить неприятные симптомы

Снизить влияние симптомов на качество жизни можно разными способами, поясняет фармацевт Зане Малберга.

Усиленное потоотделение

Так называемые приливы жара во время менопаузы испытывает значительная часть женщин. Одной из наиболее распространенных причин является снижение уровня эстрогенов, в результате чего меняется терморегуляция организма. Чаще всего это наблюдается ночью, а также в стрессовых ситуациях и в случаях резкого изменения температуры.