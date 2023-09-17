Эти знаки Зодиака сказочно разбогатеют: карты Таро сулят им новую жизнь

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам головокружительный успех. Вы сможете добиться всего, о чем мечтали, удача будет на вашей стороне. Не бойтесь начинать новую жизнь и воплощать свои мечты.

Вы сумеете добиться повышения на работе, похвала и премия станут для вас лучшей наградой. Однако не забывайте и о семье с друзьями. В погоне за финансовым успехом важно не обделить вниманием тех, кто всегда вас поддерживает.

Козерог

У Козерогов появится редкий шанс, с понедельника на них обрушится буквально миллион возможностей. И только вам решать, как поступить дальше: использовать все или же довольствоваться малым, в угоду обществу. Вам стоит научиться себя ценить, помните, вы достойны самого лучшего.

Постарайтесь ставить себя на первое место, тогда в вашу жизнь придет настоящее богатство. Порой стоит побыть эгоистом, ведь некоторые люди могут лишь пользоваться вашей добротой. Не удивляйтесь, что успех откроет вам глаза, рядом останутся лишь те, кто искренне вас любит.