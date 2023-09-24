Красота и здоровье
24.09.2023, 08:20

Диетолог поделилась идеальным средством от похмелья

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: ThiagoSantos | Shutterstock

Сертифицированный диетолог Люси Керрисон рассказала изданию Daily Mail, что лучше всего справиться с похмельем помогут ферментированные продукты.

Люси Керрисон объяснила, что жирная или жареная пища не поможет справиться с похмельем. Головная боль, тошнота и чувство разбитости останутся.

А вот ферментированные продукты - кимчи, чайный гриб, кефир - помогут восстановить микрофлору кишечника и здоровье печени, что ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя.

Также ферментированные продукты богаты полезными бактериями, которые помогают при обезвоживании.

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