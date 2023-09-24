Диетолог поделилась идеальным средством от похмелья

Люси Керрисон объяснила, что жирная или жареная пища не поможет справиться с похмельем. Головная боль, тошнота и чувство разбитости останутся.

А вот ферментированные продукты - кимчи, чайный гриб, кефир - помогут восстановить микрофлору кишечника и здоровье печени, что ускорит выведение из организма продуктов распада алкоголя.

Также ферментированные продукты богаты полезными бактериями, которые помогают при обезвоживании.