ФОТО | Бриллианты из лаборатории и Mugler в аренду. Стильная публика ознакомилась с новинками от Polhem(1)
Пиар-агентство Polhem устроило презентация осенне-зимних трендов и новинок на новый сезон, в честь чего в его студии в Старом городе собралось множество блогеров и любителей моды.
На месте можно было ознакомиться с любимыми многими французскими брендами Sandro и Maje. Также был представлен выбор нарядов, которую предлагает платформа по аренде одежды Rentalier, в ассортимент которой входят такие известные марки, как Mugler, By Malina и Rotate Birger Christensen, но и одежда от эстонских дизайнеров: Roberta Einer, Amanjeda и Nora Isle.
Сеть ювелирных магазинов Given представила коллекцию из выращенных в лаборатории бриллиантов, Instrumentarium показ новые модели солнцезащитных очков, а Teaology, MÁDARA, Vita Liberata, Björn Axen, Hairburst, Hair Care Panda Nouba и Plume - свои косметические и парфюмерные новинки для красоты и ухода.
Смотрите, кто пришел на модную вечеринку!