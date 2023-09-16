ФОТО | Бриллианты из лаборатории и Mugler в аренду. Стильная публика ознакомилась с новинками от Polhem

На месте можно было ознакомиться с любимыми многими французскими брендами Sandro и Maje. Также был представлен выбор нарядов, которую предлагает платформа по аренде одежды Rentalier, в ассортимент которой входят такие известные марки, как Mugler, By Malina и Rotate Birger Christensen, но и одежда от эстонских дизайнеров: Roberta Einer, Amanjeda и Nora Isle.