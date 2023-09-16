ФОТО | Stockmann отметил 30-летие модным показом. Смотрите, кто пришел посмотреть на осенне-зимнюю моду

Одним из главных фаворитов этого сезона является зимнее пальто-тренч, выполненное в мягких тонах из смеси шерсти и кашемира или стеганой ткани. Стоит отдать предпочтение курткам с широким кроем, которые также хорошо сочетаются с яркими шапками, шарфами и ботинками. Что касается цветов, то глубокие синие тона являются современной альтернативой черному, а красный цвет в этом сезоне вновь набирает популярность. Существует широкий спектр красных цветов, и самые смелые модники могут одеться в тотально красный оук или поиграть с сочетанием различных оттенков красного.