ФОТО | Stockmann отметил 30-летие модным показом. Смотрите, кто пришел посмотреть на осенне-зимнюю моду(2)
14 сентября на последнем этаже парковки торгового центра Stockmann, который в этом году отмечает 30-летие, прошел показ, представивший моды на наступивший осенне-зимний сезон. Одновременно он транслировался на сайте Stockmann, гдеможно было сразу приобрести всю одежду прямо с подиума.
Одним из главных фаворитов этого сезона является зимнее пальто-тренч, выполненное в мягких тонах из смеси шерсти и кашемира или стеганой ткани. Стоит отдать предпочтение курткам с широким кроем, которые также хорошо сочетаются с яркими шапками, шарфами и ботинками. Что касается цветов, то глубокие синие тона являются современной альтернативой черному, а красный цвет в этом сезоне вновь набирает популярность. Существует широкий спектр красных цветов, и самые смелые модники могут одеться в тотально красный оук или поиграть с сочетанием различных оттенков красного.
В мужской одежде преобладают ткани натуральных палитр, таких как коричневый и приглушенный желтый. Стеганые ткани и клетчатые узоры - это то, что нужно. Многофункциональные бейсбольные рубашки и куртки этой осенью набирают популярность, предлагая интересный контраст с классикой.
Как модно одеться в этом сезоне показали стилисты Каролин Куузик и Силле Райндвийр. Смотрите галерею с показа, а также фото гостей мероприятия.