Загорать бесполезно: в сентябре уже не стоит надеяться на солнце, чтобы получить витамин D

„Оптимальный круглогодичный уровень витамина D составляет 75 наномолей на литр (нмоль/л). Уровень ниже 50 нмоль/л — это уже серьезный дефицит, который встречается примерно у 30% жителей нашей страны. Ниже 25 нмоль/л называется уже авитаминозом, при котором все резервы организма исчерпаны, а без пищевых добавок большая часть резервов организма становится израсходована уже к февралю-марту“, - поясняет фармацевт то, как интерпретировать показатели анализа крови.

Доза препаратов с витамином D зависит от нескольких факторов – таких как возраст, образ жизни, питание, сопутствующие заболевания или применяемые лекарства. Но при всем этом, по словам аптекаря, регулярное употребление витамина D необходимо всем целевым группам. „Кроме того, многие рабочие места находятся в закрытых помещениях, а это, в свою очередь, не позволяет получить необходимую суточную дозу витамина D“, — подчеркивает фармацевт и рекомендует делать анализ крови 1-2 раза в год для определения уровня витамина D, чтобы получить точное представление о его содержании в организме.

Кроме того, по ее словам, нехватка витамина D связана со многими проблемами и рисками для здоровья, поскольку этот витамин помогает предотвратить кариес, переломы костей, остеопороз у пожилых людей, а также снижает риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, диабета и рака. Кроме того, витамин D участвует в сложных процессах иммунной системы и укрепляет человека душевно.

По словам фармацевта, витамин D выполняет несколько функций, главная из которых — сохранение в организме достаточного количества кальция и фосфора, чтобы кости были крепкими. „При нехватке витамина D организм усваивает очень небольшую часть этих минералов из пищи, и существует риск того, что скелет, ногти и волосы станут хрупкими и ломкими“, — рассказывает Раукас о последствиях дефицита данного витамина.

По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, эстонские физики в ходе исследований установили, что на нашей широте необходимый для синтеза витамина D уровень УФ-излучения доступен с середины апреля и сохраняется до середины сентября. „Поэтому только четыре месяца из двенадцати мы можем полагаться на природный источник витаминов, и то при условии, что кожа находится в прямом контакте с солнечными лучами“, — добавляет Раукас.

По ее словам, длительная нехватка витамина D может не сразу проявиться каким-либо расстройством здоровья, снижением работоспособности или устойчивости к нагрузкам, поэтому для предотвращения проблем можно начать прием добавок витамина D уже в первый осенний месяц. „Особенно важно иметь достаточное количество витамина D для растущего организма, поскольку он помогает предотвратить последующие физические недомогания и хронические заболевания. Также большое внимание на проблему дефицита витамина D должны обращать люди с ограничениями в передвижении, работники физического труда, молодые люди, проходящие срочную службу, спортсмены, занимающиеся в закрытых помещениях, беременные женщины, кормящие матери, вегетарианцы, темнокожие люди и люди с избыточным весом“, — перечисляет Раукас и добавляет, что при ожирении витамин D как бы „заблокирован“ в жировой ткани, в силу чего в крови может возникать нехватка витамина.

Провизор рекомендует скорее поддерживать стабильный уровень витамина D, а не позволять ему колебаться вверх и вниз. „Начиная с сентября витамин D можно принимать ежедневно – лучше во время приема богатой жирами еды – в этом случае усвоение жирорастворимого витамина D будет лучше“, — подчеркивает Раукас. По ее словам, подходят витамины, содержащие и D2, и D3, но последний больше повышает уровень витамина D в крови и сохраняется дольше. „Очень удобно использовать витамины в виде спреев, которые подходят детям и также людям с трудностями при глотании“.