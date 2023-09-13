Загорать бесполезно: в сентябре уже не стоит надеяться на солнце, чтобы получить витамин D
Примерно 30 процентов эстоноземельцев страдают от серьезного дефицита витамина D. Несомненно, свою роль в этом играет наш климат, который не может похвастаться обилием солнечного света, поэтому и дети, и взрослые вынуждены принимать пищевые добавки для поддержания витамина D на уровне, необходимом для организма. Аптекарь объясняет, почему витамин D важен для организма и что следует учитывать при употреблении пищевых добавок.
По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, эстонские физики в ходе исследований установили, что на нашей широте необходимый для синтеза витамина D уровень УФ-излучения доступен с середины апреля и сохраняется до середины сентября. „Поэтому только четыре месяца из двенадцати мы можем полагаться на природный источник витаминов, и то при условии, что кожа находится в прямом контакте с солнечными лучами“, — добавляет Раукас.
По словам фармацевта, витамин D выполняет несколько функций, главная из которых — сохранение в организме достаточного количества кальция и фосфора, чтобы кости были крепкими. „При нехватке витамина D организм усваивает очень небольшую часть этих минералов из пищи, и существует риск того, что скелет, ногти и волосы станут хрупкими и ломкими“, — рассказывает Раукас о последствиях дефицита данного витамина.
Кроме того, по ее словам, нехватка витамина D связана со многими проблемами и рисками для здоровья, поскольку этот витамин помогает предотвратить кариес, переломы костей, остеопороз у пожилых людей, а также снижает риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, диабета и рака. Кроме того, витамин D участвует в сложных процессах иммунной системы и укрепляет человека душевно.
Для поддержания уровня витамина D всем необходимо принимать пищевые добавки
Доза препаратов с витамином D зависит от нескольких факторов – таких как возраст, образ жизни, питание, сопутствующие заболевания или применяемые лекарства. Но при всем этом, по словам аптекаря, регулярное употребление витамина D необходимо всем целевым группам. „Кроме того, многие рабочие места находятся в закрытых помещениях, а это, в свою очередь, не позволяет получить необходимую суточную дозу витамина D“, — подчеркивает фармацевт и рекомендует делать анализ крови 1-2 раза в год для определения уровня витамина D, чтобы получить точное представление о его содержании в организме.
„Оптимальный круглогодичный уровень витамина D составляет 75 наномолей на литр (нмоль/л). Уровень ниже 50 нмоль/л — это уже серьезный дефицит, который встречается примерно у 30% жителей нашей страны. Ниже 25 нмоль/л называется уже авитаминозом, при котором все резервы организма исчерпаны, а без пищевых добавок большая часть резервов организма становится израсходована уже к февралю-марту“, - поясняет фармацевт то, как интерпретировать показатели анализа крови.
По ее словам, длительная нехватка витамина D может не сразу проявиться каким-либо расстройством здоровья, снижением работоспособности или устойчивости к нагрузкам, поэтому для предотвращения проблем можно начать прием добавок витамина D уже в первый осенний месяц. „Особенно важно иметь достаточное количество витамина D для растущего организма, поскольку он помогает предотвратить последующие физические недомогания и хронические заболевания. Также большое внимание на проблему дефицита витамина D должны обращать люди с ограничениями в передвижении, работники физического труда, молодые люди, проходящие срочную службу, спортсмены, занимающиеся в закрытых помещениях, беременные женщины, кормящие матери, вегетарианцы, темнокожие люди и люди с избыточным весом“, — перечисляет Раукас и добавляет, что при ожирении витамин D как бы „заблокирован“ в жировой ткани, в силу чего в крови может возникать нехватка витамина.
Провизор рекомендует скорее поддерживать стабильный уровень витамина D, а не позволять ему колебаться вверх и вниз. „Начиная с сентября витамин D можно принимать ежедневно – лучше во время приема богатой жирами еды – в этом случае усвоение жирорастворимого витамина D будет лучше“, — подчеркивает Раукас. По ее словам, подходят витамины, содержащие и D2, и D3, но последний больше повышает уровень витамина D в крови и сохраняется дольше. „Очень удобно использовать витамины в виде спреев, которые подходят детям и также людям с трудностями при глотании“.
По словам фармацевта, природный витамин D3 или холекальциферол больше всего содержится в жирной рыбе, такой как скумбрия, рыбий жир и лососеобразных, а также в яичном желтке. Некоторые продукты, такие как молоко и крупы, также обогащены этим витамином. „Витамин D2, или эргокальциферол, скорее является предпочтением вегетарианцев, так как он естественным образом содержится в грибах, выращенных на солнце, таких как майтаке, портобелло и лисички“, — перечисляет аптекарь и подчеркивает, что, поскольку доля этих продуктов в нашем меню весьма скромная, то разумно принимать витамин D в качестве пищевой добавки.
Сколько витамина D следует принимать?
Суточные дозы витамина D, соответствующие условиям Эстонии, в зависимости от возраста и потребности находятся в пределах 400-4000 единиц или 10-100 микрограммов в день.
„Здоровые взрослые могут без проблем принимать 1000–2000 единиц или 25–50 микрограммов в день. В возрасте старше 65 лет целесообразно использовать еще более высокие дозы, поскольку усвоение витамина D уже не такое, как в более молодом возрасте, а также уменьшается время пребывания на солнце“, — указывает провизор на изменяющиеся с возрастом потребности и подчеркивает, что младенцам и маленьким детям для профилактики рахита необходимо с рождения давать по капле подходящего витамина D. „Дозы для малышей начинаются с 400 единиц, и в зависимости от препарата ребенку следует давать либо 1, либо 5 капель витамина в день, а детям постарше — следовать рекомендациям врача“, — добавляет Раукас.
Максимальная безопасная доза для взрослых при длительном применении пищевых добавок составляет до 10 000 единиц или 250 микрограммов в день. „При избытке витамина D уровень в сыворотке крови превышает 300 нмоль/л – в этом случае следует прекратить прием витамина D и избегать продуктов, богатых кальцием. Также можно дополнительно принимать препараты магния, поскольку кальций и магний регулируют баланс между собой“, - советует Раукас. Во избежание побочных эффектов фармацевт рекомендует время от времени определять уровень витамина D и кальция путем анализа крови.
Передозировка может привести к проблемам со здоровьем
По словам аптекаря, переизбыток витамина D связан с повышенным усвоением кальция, поэтому ранние симптомы проявляются в излишнем количестве кальция в крови или моче, что сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, частое мочеиспускание, запор или диарея, а также слабость. „Если же уровень остается высоким слишком долго, то могут возникнуть боли в костях, нерегулярное сердцебиение, болезненные камни в почках и спутанность сознания“, — перечисляет Раукас и подчеркивает, что передозировки на практике встречаются крайне редко, и скорее большее внимание на это следует обратить пациентам с нарушениями обмена кальция и фосфора.
По словам фармацевта, мамам младенцев также следует быть более осторожными, поскольку витамин D усваивается в грудном молоке, а потому следует внимательно следить за тем, чтобы витаминные капли, назначаемые детям, соответствовали возрасту или рекомендации врача. Кроме того, провизор напоминает родителям, что в семьях, где есть маленькие дети, лекарства и витамины необходимо хранить в надежном месте, а при обнаружении полупустой банки с витаминами обязательно следует связаться с Инфоцентром по отравлениям.
Взаимодействие с лекарствами и пищей
По словам фармацевта, до сих пор взаимодействию витамина D с другими препаратами уделялось мало внимания, но с применением все большего количества препаратов тема взаимодействий лекарственных средств становится все более актуальной. „Известно, что противоэпилептические и противосудорожные препараты замедляют всасывание витамина D, а применение глюкокортикостероидов при астме и воспалениях также требует более частого анализа уровня витамина D“, - приводит примеры Раукас и добавляет, что особенно этому риску подвержены дети, подростки и женщины в период менопаузы, а также в группу риска входят пациенты, принимающие некоторые лекарства от рака и препараты от высокого кровяного давления.
Что же касается питания, то фармацевт рекомендует при снижении уровня витамина D сократить употребление большого количества кофеина и продуктов, богатых клетчаткой, так как быстрый метаболизм препятствует усвоению витамина D. Заболевания печени и почек также являются предупреждающим сигналом для проверки запасов витамина D в организме, поскольку именно в этих органах этот витамин преобразуется в активное соединение.
Провизор подчеркивает, что принимать пищевые добавки для поддержания уровня витамина D гораздо дешевле и безопаснее, чем принимать препараты с большим количеством побочных эффектов и начинать активное лечение.