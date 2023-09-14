Что будет, если отказаться от секса на длительный срок?(2)
Секс – это не только очень приятный процесс, позволяющий получить огромное удовольствие и обеспечить мгновенный и сильный прилив радости и даже счастья. Это еще и довольно полезное занятие – в том числе и для нашего здоровья. И чем чаще мы им занимаемся, тем лучше наше самочувствие. А вот что насчет обратного процесса? Что случится с нашим здоровьем, если мы откажемся от секса на какой-то длительный промежуток времени – например, на полгода?
Снизится тонус мышц тазового дна
Все слышали про упражнения Кегеля, которые позволяют поддерживать мышцы тазового дна в активном тонусе – и помогают снизить риск таких неприятных состояний, как „протечки“ или даже недержание мочи?
Так вот, регулярный секс и тем более оргазм – тоже очень эффективный способ их тренировки, пишет „Леди“.
И если вдруг вы забросите „занятия“, эффект не заставит себя ждать: даже нескольких месяцев без регулярных упражнений достаточно для снижения тонуса и силы мышц. Если по каким-то причинам вы (временно) ушли из секса, выполняйте хотя бы простой комплекс тренировок.
Замедлится и снизится выработка естественной смазки
Чем реже мы занимаемся сексом, тем меньше естественной смазки вырабатывает наш организм. Дело в том, что, когда наша сексуальная жизнь становится менее (или совсем) не активной, вырабатывается меньше женского гормона эстрогена, а он в том числе ответственен за „производство“ смазки.
Не исключено, что, когда после перерыва вы решите вернуться к сексу, в первое время вам понадобятся лубриканты.
Не пренебрегайте ими, чтобы защитить себя от возможных микротравм влагалища.
Ваши менструации могут проходить тяжелее
Еще один приятный побочный эффект регулярного секса: он позволяет уменьшить и облегчить спазмы во время менструации.
Почему так происходит, ученые до конца не знают, но предполагают, что все дело в сокращении матки во время оргазма (из-за чего происходит более активное удаление крови), а также в действии эндорфинов, которые активно высвобождаются во время секса. Поэтому если вы по каким-то причинам переживаете период воздержания, возможно, ваши месячные будут проходить немного тяжелее, чем вы привыкли.