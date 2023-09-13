10 вещей, которым не учат в школе, а зря!

Продуктивность и организованность

45 минут урока, 10 перемены — весь школьный тайм менеджмент. Детей не учат навыкам самостоятельно организовывать день, понимать, в какое время они чувствуют себя продуктивнее. Гораздо позже приходится понимать, как распределять задачи, чтобы все успеть, как сохранять баланс между учебой и хобби, высыпаться и не выгорать.

Учиться

Не зазубривать материал, а понимать его, анализировать новую информацию, вычленять главное. Такой подход поможет на каждом жизненном этапе, даже когда объем задач значительно увеличится.

Следить за здоровьем

В Австралии детям рассказывают о том, как отслеживать состояние родинок, в других странах есть уроки гигиены. Задача объяснить ребенку, как оставаться здоровым, когда обратиться к врачу, как поддерживать бодрость и энергию полностью ложится на родителей. Недаром, у нас огромный спрос на препараты с недоказанной эффективностью и услуги экстрасенсов, гадалок и знахарей.

Финансовая грамотность

Считать детей, конечно, учат, но не применять эти знания на практике для финансовых решений. Никто из выпускников школы не понимает, как делать сбережения, распределять доходы и планировать расходы, пользоваться кредитами.

Мыслить вариативно

В школе детям внушают одну жизненную схему: выпускной, учеба в ВУЗе, работа. Отклонение на любом этапе приводит к панике, дети испытывают колоссальное давление, боясь провалить экзамены и не поступить. При этом важно, чтобы подросток имел альтернативу: можно поработать, а поступить в институт позже. Объясните чаду, что он имеет право передумать на любом этапе — сменить направление обучения, выбрать новую профессию, искать себя.

Быт

Особенно это касается мальчиков: оказавшись во взрослом мире, мужчины иногда не способны даже пожарить себе яичницу, ведь мама считала, что уборка и готовка — не мужские занятия. В школе уроки труда тоже слишком распределены по гендерному признаку. Остается учить девочек забивать гвозди, а мальчиков готовить дома.

Отстаивать мнение и границы