Как получить мультиоргазм: пять простых условий

Путь к оргазму состоит из четырех этапов: возбуждение, плато, оргазм и фаза разрешения. Последний этап — это восстановление организма после секса, когда кровь отливает от половых органов, сердечный ритм и давление нормализуются, восстанавливается дыхание.

Интересно, что фаза разрешения наступает автоматически после оргазма. И если мужчинам она жизненно необходима, то женщины могут пропустить фазу разрешения и вернуться обратно на стадию плато. Такие оргазмы, наступающие один за одним, минуя этап восстановления, и называются множественными.

Они делятся на два вида: последовательные — когда каждый новый оргазм наступает через 2—10 минут после предыдущего, и серийные, когда перерыв между оргазмами составляет до двух минут.

Множественный оргазм — очень шустрый зверь. Чтобы его поймать, нужно соблюсти сразу несколько условий.

Если женщина в принципе испытывает оргазм

Логично: чтобы испытать множественные оргазмы, нужно для начала получить один. Шансы на мультиоргазм тем выше, чем лучше ты знаешь себя и свое тело.

Как доставить себе удовольствие, какие зоны тела более отзывчивы к ласкам, какая стимуляция приводит к оргазму, что тебя возбуждает? Женщины, знающие ответы на эти вопросы, в целом более оргазмичны. Лишь единицы могут получать оргазм просто так, потому что им это дано откуда-то свыше. Всем остальным требуется время изучить себя и свое тело, и тратить его зря не стоит.

Если есть сильное возбуждение

Возбуждение — основная переменная в уравнении, решением которого будет несколько оргазмов подряд.

Во-первых, оно обеспечит достаточный приток крови к половым органам, а значит, сделает их более восприимчивым к ласкам. Во-вторых, ускорит наступление оргазма. Поэтому хорошо было бы выяснить две вещи: что возбуждает тебя особенно сильно и что помогает достичь оргазма во время секса или мастурбации.