Как получить мультиоргазм: пять простых условий(4)
Способностью к мультиоргазмам обладают от 13 до 40% женщин. Подробнее – в материале от „Леди“.
Путь к оргазму состоит из четырех этапов: возбуждение, плато, оргазм и фаза разрешения. Последний этап — это восстановление организма после секса, когда кровь отливает от половых органов, сердечный ритм и давление нормализуются, восстанавливается дыхание.
Интересно, что фаза разрешения наступает автоматически после оргазма. И если мужчинам она жизненно необходима, то женщины могут пропустить фазу разрешения и вернуться обратно на стадию плато. Такие оргазмы, наступающие один за одним, минуя этап восстановления, и называются множественными.
Они делятся на два вида: последовательные — когда каждый новый оргазм наступает через 2—10 минут после предыдущего, и серийные, когда перерыв между оргазмами составляет до двух минут.
Множественный оргазм — очень шустрый зверь. Чтобы его поймать, нужно соблюсти сразу несколько условий.
Если женщина в принципе испытывает оргазм
Логично: чтобы испытать множественные оргазмы, нужно для начала получить один. Шансы на мультиоргазм тем выше, чем лучше ты знаешь себя и свое тело.
Как доставить себе удовольствие, какие зоны тела более отзывчивы к ласкам, какая стимуляция приводит к оргазму, что тебя возбуждает? Женщины, знающие ответы на эти вопросы, в целом более оргазмичны. Лишь единицы могут получать оргазм просто так, потому что им это дано откуда-то свыше. Всем остальным требуется время изучить себя и свое тело, и тратить его зря не стоит.
Если есть сильное возбуждение
Возбуждение — основная переменная в уравнении, решением которого будет несколько оргазмов подряд.
Во-первых, оно обеспечит достаточный приток крови к половым органам, а значит, сделает их более восприимчивым к ласкам. Во-вторых, ускорит наступление оргазма. Поэтому хорошо было бы выяснить две вещи: что возбуждает тебя особенно сильно и что помогает достичь оргазма во время секса или мастурбации.
Все наше сексуальное удовольствие строится на нейронных связях, поэтому подумай, возможно, есть какие-то действия, которые ты совершаешь автоматически, когда оргазм близко. Может быть, поджимаешь пальцы на ногах, запрокидываешь голову, задерживаешь дыхание, прогибаешься в пояснице. Возможно, какие-то определенные внешние стимулы помогают тебе достичь высшей точки наслаждения — стимуляция сосков, поглаживание ягодиц, шлепки и так далее.
Усилить возбуждение можно и „искусственным“ способом — с помощью разогревающих и возбуждающих лубрикантов.
Если не торопиться
Часто женщины думают, что множественный оргазм — это чистая механика, поэтому делают все как можно быстрее: начинают сразу с интенсивной стимуляции, задействуют только одну (основную) эрогенную зону или не дают себе достаточно времени, чтобы возбудиться эмоционально и физически.
Нюанс в том, что чем ярче будет первый оргазм, тем больше вероятность, нащупав ниточку возбуждения, сразу же получить второй. Не спеши с первым оргазмом: удели достаточно времени прелюдии или самостоятельным ласкам, задействуй несколько эрогенных зон, чтобы каждая из них отзывалась на ласки в том случае, если другие после первого оргазма станут менее чувствительными.
Если не прекращать стимуляцию
Чтобы испытать второй и третий оргазм, не прерывай стимуляцию после первого. Ориентируйся на свои ощущения, снизь интенсивность прикосновений. Постепенно наращивай темп по мере усиления возбуждения. До тех пор, пока это не приведет к следующему оргазму.
Хотя мы говорим о том, что фаза разрешения — не такой уж обязательный элемент цикла сексуального взаимодействия для женщин, стоит все же понимать: после оргазма тело автоматические все равно будет сбрасывать напряжение и восстанавливаться.
Гораздо важнее здесь эмоциональная составляющая. Продолжать стимуляцию есть смысл только в том случае, если после первого оргазма ты все еще находишься на пике возбуждения и жаждешь продолжения. Если же и эмоционально чувствуешь спад (что абсолютно нормально), стоит дать организму отдохнуть и набраться сил.
Если использовать секс-игрушки
Иногда для каждого последующего оргазма может потребоваться более интенсивная стимуляция. Добиться ее руками, языком или членом партнера зачастую не удается.
Если ты все же хочешь испытать множественные оргазмы, используй секс-игрушки. Вибрация или вакуум-волновая стимуляция по интенсивности не сравнится даже с самыми старательными мануальными ласками. К тому же, вакуумный клиторальный стимулятор не вызовет ощущения перенасыщения, когда клитор просто теряет чувствительность и все дальнейшие действия оказываются бесполезными.
Несколько важных нюансов
1. С первого раза может не получиться. Это нормально. Слушай свое тело: если прежний уровень возбуждения не возвращается, не бойся признать, что момент упущен. Не стоит себя насиловать. Расслабься, получишь удовольствие в следующий раз.
2. У некоторых женщин некоторое время после оргазма клитор остается гиперчувствительным, поэтому даже самая деликатная стимуляция воспринимается болезненно. Если так, то можно временно переключиться на ласки другой эрогенной зоны, а когда клитор вновь станет восприимчивым, начни ласкать его.
3. Сначала научись мультиоргазму наедине с собой, и только потом пробуй с партнером. У тебя уже будет опыт, ты сможешь подсказать партнеру, что делать. Кроме того, соблазн переложить на него ответственность за возможную неудачу значительно уменьшится.
4. Каждый последующий оргазм может быть слабее предыдущего, организм постепенно устает. Не стоит надеяться, что после каждого следующего пика наслаждения ты будешь буквально терять сознание от удовольствия. Воспринимай способность к множественному оргазму как одну из опций хорошего секса и приятный бонус.