Вы умеете дегустировать вино? Секреты дегустации вина

Не пугайтесь, если в вине что-то плавает. Вполне может быть, что вино старое и это осадок. Знатоки считают, что старое вино с осадком наиболее полезно для здоровья. Если осадок напоминает кристаллизованный сахар (тартрат), значит, вино не отфильтровывали и хранили в прохладном месте.

Иногда ножек на стекле нет вообще. Не делайте скоропалительных выводов. Возможно, стекло бокала чересчур чистое. Крутаните бокал еще раз.

Слегка крутаните бокал. Обратите внимание, как вино стекает по стенкам бокала. На языке дегустаторов образующиеся потёки называют ножками. Густые ножки рассказывают о большой крепости вина. Если же вино водянистое, скорее всего год его производства удался не жарким или напиток привезен из мест с холодным климатом. Чем теплее условия созревания, тем более вязкое вино получается. У насыщенного и сладкого вина ножки тянутся по стеклу подобно сиропу.

Изучите цвет вина, начиная от дна и до поверхности. Запомните: белые вина со временем приобретают насыщенный глубокий цвет; красные вина светлеют; молодое белое вино отличается зеленым или серебристым оттенком; молодое красное - розовато пурпурным. При плохих условиях хранения вино приобретает красивый янтарный цвет . У старого вина также может быть янтарный цвет. Также янтарный цвет имеют вина из белого винограда, которые выдерживались или бродили в контакте с мезгой.

Если вино мутное, скорее всего оно не было отфильтровано и очищено. Фильтрация помогает очистить вино от различных плавающих в нем частиц. Но не отфильтрованное вино необязательно должно быть мутным. Например, грузинские вина закапывают в землю в амфорах, выдерживают так до восьми месяцев, затем разливают в бутылки и вино при этом абсолютно прозрачное.

Для этого легонько взболтайте содержимое бокала. Первый аромат вина исчезает быстро. Если сильно взболтать вино, аромат исчезнет еще быстрее. Первые ароматы самые сильные, в них можно уловить запах листьев или цветов, фруктов.

Для дегустации вина потребуется широкий стеклянный бокал. Чаша бокала должна быть выполнена из тонкого стекла. Широкая стеклянная чаша дает возможность дышать вину. Но слишком широкая чаша не подходит - в ней вино теряет аромат.

Шаг пятый. Проблемы

Вдохните аромат, попробуйте. Если вино на вкус и по запаху похоже на уксус и буквально „шибает“ в нос, значит, оно действительно превратилось в фруктовый уксус. Уловили лёгкий запах, напоминающий запах жидкости для удаления лака с ногтей? Не пугайтесь. Если вино имеет приятный вкус, летучая кислотность не помешает.

Хуже, если вино пахнет погребом или плесенью. Возможно, вино или пробка заражены ТХА (химическим соединением). Это плохо.

Шаг шестой. Нюхаем для удовольствия

Не стесняйтесь, опустите нос глубже в бокал и вдыхайте с наслаждением запах вина. Не забывайте при этом выискивать фруктовые или пряные ароматы. Слишком яркий фруктовый запах может свидетельствовать о неестественной ферментации вина. Возможно, в него добавляли дрожжи или вино бродило при строгом температурном контроле. Причем ёмкость скорее всего была из нержавеющей стали.

Белое вино приобретает пряный аромат, если его держали в керамических или бетонных чанах.

Шаг седьмой. Пробуйте вино на вкус

Теперь вам предстоит определить вино на вкус. Вы должны разобраться сладкое вино или сухое, пряное или фруктовое, нежное или крепкое, молодое или старое.

Дегустаторы в описании вина используют слова: богатое, большое, лёгкое, старинное, искристое, свежее. Вина имеют скелет, но не все. Дряблые, вялые напитки лишены такого удовольствия. Есть вина мощные, а есть умеренные. Почувствуйте, есть ли у вина яркость, обжигает ли оно алкоголем? Терпкое кислое красное вино, скорее всего, доставили из северного климата. Искристое терпкое белое вино с ароматом горького миндаля и груши, возможно, настаивалось на мезге. Родина такого богатого вина - жаркий регион.

Шаг восьмой. Сплевывайте или пейте!

Если вам необходимо продегустировать несколько видов вина, придется после дегустации сплевывать напиток. Делайте это как можно красивее: сначала вы смотрите на вино, затем втягиваете в себя (как суп с ложки), немного перекатываете во рту (ощущаете при этом терпкость или горечь, сладость, дополнительные ароматы) и выплевываете вино в подготовленную ёмкость.

Если же вам просто предложили продегустировать один сорт вина, можете пить! Если чувствуете в себе потенциал, не выплевывая, продегустировать несколько видов вина, так тому и быть! Выбор за вами.

Декантирование

Что скрывается за этим термином? А это, просто напросто - переливание вина из бутылки в графин. После нескольких лет выдержки высококачественных вин в бутылках может образоваться осадок. Декантирование используют для избавления вина от осадка и для насыщения напитка кислородом.