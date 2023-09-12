Диетолог рассказала, как нужно питаться осенью

По ее словам, при построении здорового питания в холодное время года нужно обратить внимание на три момента.

1. Соблюдение питьевого режима

Зачастую летом люди пьют простую питьевую воду, а зимой заменяют ее горячими напитками со сладостями. Не сбить питьевой режим поможет теплая вода с лимоном, мятой или другими добавками для вкуса. Напиток будет теплым и полезным.

Врач добавила: „Соблюдать питьевой режим важно, поскольку центры жажды и насыщения находятся рядом. Порой мы путаем эти сигналы - принимаем жажду за голод. При хорошем питьевом режиме чувство голода будет меньше“.

2. Сохранение в рационе овощей и фруктов

Диетолог пояснила, что зимой чаще всего продают „стеклянные“ огурцы и помидоры, которые не вызывают аппетита. Поэтому нужно их заменить. Хорошей альтернативой станет тыква. Из нее можно приготовить разные блюда, запечь или добавить в кашу. Кроме того, нужно есть сезонные овощи - белокочанную капусту или редьку. Выручают и замороженные овощи, так как они сохраняют витамины. Горячие блюда из них дают чувство насыщения и улучшают отток желчи. Также нужно есть и квашеные овощи. К примеру, капуста - прекрасный пребиотик, источник клетчатки и витамина С.

3. Включение в рацион полезных жиров

Разнообразить осенний рацион нужно продуктами с содержанием полезных жиров. Они продлевают чувство насыщения, пишет Тульская служба новостей.

Бурякова рассказала: „Если в рационе не хватает „положительных“ жиров, то чаще всего возникает потребность в употреблении вредных трансжиров - колбас, полуфабрикатов, фастфуда. Осенью делаем упор на сливочное масло, сало, авокадо, семена, орехи, растительные масла, икру любой рыбы. Когда в каждом приеме пищи будет хотя бы небольшое количество хорошего полезного жира, наладится пищеварение, а чувство насыщения будет приходить гораздо быстрее“.