Женщина „рылась“ в телефоне мужа и нашла то, что свело ее с ума

Так, на Reddit появилось признание от женщины, которая решила „порыться“ в телефоне своего мужа. И то, что она там нашла, свело ее с ума.

„Я нашла обнаженные фотографии на телефоне мужа, и они не мои. Некоторые из них относятся к тому времени, когда мы впервые начали встречаться, и по сей день. Я нашла на телефоне мужа обнаженные фотографии, полученные по MMS. Скриншоты, сделанные через неделю после родов. Это были обнаженные фотографии... Также он получил записи экрана с обнаженными женщинами в Snapchat. Что он с ними делает?“ - призналась женщина, которая теперь не понимает, как ей действовать дальше.

Она объяснила, что ее оскорбило поведение мужа, ведь он смотрит на других. Теперь женщина думает, что избранник ей изменяет, если не физически, то в мыслях. Однако сказать о своих переживаниях супругу она не решается.

„Он не знает, что я их нашла или что я проверила его телефон. Или он подозревает, но не хочет ничего говорить, потому что знает, что я там нашла.... Боюсь, он расскажет о нарушении конфиденциальности. Я также нашла скриншоты постов/сториз девушки, с которой он встречался до того, как мы начали отношения и поженились. На одном из них она была в бикини“, - добавила женщина.

Реакция сети

Комментаторы советуют женщине решиться на разговор с мужем, если она действительно готова к тому, что их брак закончится разводом. Также они пишут: