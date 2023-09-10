Названы 4 причины, по которым мужчины боятся кунилингуса(4)
Женщины, которые мечтают о хорошем куннилингусе, иногда оказываются разочарованы тем, что их партнер упорно отвергает этот вид ласк. Почему так происходит и можно ли что-то с этим сделать? Разбирается „Леди“.
Психологические установки
Есть некоторые убеждения, которые заложены так глубоко, что даже не осознаются, но довольно активно влияют на поведение человека.
Например, мужчина может отвергать оральную стимуляцию по религиозным убеждениям, как и в целом право женщины на изысканные удовольствия.
Не забываем и про так называемый культ маскулинности. Страх осуждения секса „не по понятиям“, не „по-пацански“, может находиться во внутренней иерархии мужчины выше оргазмов партнерши.
В этих случаях вопрос орального секса, как правило, — лишь вишенка на пироге куда более сложных проблем. И подчас без помощи психотерапевта или сексолога с ними не справиться. Если, конечно, мужчина согласится поработать вместе с тобой над этими важными вопросами. Так или иначе, пока вы вместе не обозначите эротизм как важную часть вашей жизни и не будете над ним работать, удовольствия от секса будет меньше, чем могло бы.
Негативный опыт
Есть вариант, что одна из прошлых партнерш твоего мужчины могла быть не очень деликатна. Может быть, он искренне пытался сделать хороший куннилингус, ей что-то не понравилось, она резко или обидно его прервала. Тогда у него могло сформироваться убеждение, что оральные ласки делать он не умеет, не стоит и в следующий раз пытаться, от греха подальше.
Если негативный опыт не так сильно впечатлил мужчину, то можно попробовать найти решение. Для начала женщине стоит самой изучить свои желания и предпочтения. Для этого, мастурбируя, стоит запоминать свои самые восприимчивые точки, интенсивность и частоту стимуляции. А дальше — делись лайфхаками с мужчиной. В качестве прелюдии можешь эротично продемонстрировать куннилингус твоей мечты языком на его ладони. Не стесняйся поощрять его стонами, когда он сделал что-то особенно хорошо и прочими способами давай понять, что он делает все правильно.
Отсутствие какого-либо опыта
Да, есть и такие. Его никто не обижал и не высмеивал. И возможно, он даже где-то в мечтах предается фантазиям, как сделает тебе королевский куннилингус. Может быть, даже обшарил весь интернет в поисках тысячи и одного совета, что именно нужно делать. Но страх попробовать что-то новое в сексе может заставлять откладывать этот дебют. Тем более если ты и не просишь об этом.
Как и в предыдущем случае, работать с этим вариантом можно и даже нужно. Более того — это прекрасная ситуация, когда можно научить мужчину доставлять тебе невероятное удовольствие. Ведь у него нет ни негативных установок, ни скелетов в шкафу. Схема обучения такая же, главное — прояви инициативу сама.
Недостаточно тщательная гигиена
Как ни странно, проблема интимной гигиены по-прежнему остается одной из причин, почему мужчины сторонятся куннилингуса. Тем более что это тема довольно деликатна, не каждый человек может сказать партнеру о том, что его беспокоит, например, неприятный запах.
Но если этот вопрос всплыл, отнесись к нему серьезно. Ведь неприятный запах может быть сигналом о наличии грибковых инфекций, воспалений и ряда других проблем с женским здоровьем.
Если ты уверена, что со здоровьем все в порядке, достаточно использовать подходящую интимную косметику. В спальне держи под рукой специальное масло для оральных ласк. Оно имеет очень приятный запах и вкус (выбор огромен), съедобно и абсолютно безопасно. Бонус: масло сгладит неровности исполнения куннилингуса, так как мужчина будет инстинктивно лизать, а не „тыкать“. А если взять еще и масло с возбуждающим эффектом, вожделенный оргазм придет быстрее и будет ярче.