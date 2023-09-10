Названы 4 причины, по которым мужчины боятся кунилингуса

Психологические установки

Есть некоторые убеждения, которые заложены так глубоко, что даже не осознаются, но довольно активно влияют на поведение человека.

Например, мужчина может отвергать оральную стимуляцию по религиозным убеждениям, как и в целом право женщины на изысканные удовольствия.

Не забываем и про так называемый культ маскулинности. Страх осуждения секса „не по понятиям“, не „по-пацански“, может находиться во внутренней иерархии мужчины выше оргазмов партнерши.

В этих случаях вопрос орального секса, как правило, — лишь вишенка на пироге куда более сложных проблем. И подчас без помощи психотерапевта или сексолога с ними не справиться. Если, конечно, мужчина согласится поработать вместе с тобой над этими важными вопросами. Так или иначе, пока вы вместе не обозначите эротизм как важную часть вашей жизни и не будете над ним работать, удовольствия от секса будет меньше, чем могло бы.

Негативный опыт

Есть вариант, что одна из прошлых партнерш твоего мужчины могла быть не очень деликатна. Может быть, он искренне пытался сделать хороший куннилингус, ей что-то не понравилось, она резко или обидно его прервала. Тогда у него могло сформироваться убеждение, что оральные ласки делать он не умеет, не стоит и в следующий раз пытаться, от греха подальше.

Если негативный опыт не так сильно впечатлил мужчину, то можно попробовать найти решение. Для начала женщине стоит самой изучить свои желания и предпочтения. Для этого, мастурбируя, стоит запоминать свои самые восприимчивые точки, интенсивность и частоту стимуляции. А дальше — делись лайфхаками с мужчиной. В качестве прелюдии можешь эротично продемонстрировать куннилингус твоей мечты языком на его ладони. Не стесняйся поощрять его стонами, когда он сделал что-то особенно хорошо и прочими способами давай понять, что он делает все правильно.

Отсутствие какого-либо опыта