Мониторинг пульса помогает избегать серьезного ущерба для здоровья. Как правильно измерять пульс?

По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, частота сердечных сокращений или пульса является одним из параметров сердечной деятельности, который необходимо отслеживать в качестве показателя как физической активности и последующего восстановления после тренировки, а также пульс отражает и общее состояние здоровья.

„Пульс можно проверить на запястье или сонной артерии на шее, а также во время тренировки с помощью пульсометра или смарт-часов. Найти пульс на запястье может быть сложно при наличии определенных заболеваний и при употреблении некоторых лекарства, и в этом случае могут помочь различные смарт- решения и электронные мониторы, которые помогают более точно отслеживать частоту сердечных сокращений“, — объясняет Раукас.

Для измерения пульса на запястье фармацевт рекомендует слегка надавить двумя пальцами одной руки на артерию под большим пальцем другой руки и подсчитать количество сердечных ударов в течение 10 секунд и умножить полученное число на шесть или же количество ударов в течение 30 секунд умножить на два, и таким образом можно узнать частоту пульса за одну минуту, а также оценить ритмичность пульса.



Как найти правильный диапазон пульса для тренировки?



В первую очередь, по словам аптекаря, необходимо определить, какая у человека нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя и максимальная частота сердечных сокращений, чтобы не было риска перенапряжения. Вы всегда должны принимать во внимание сопутствующие заболевания и применяемые лекарства. Кроме того, свою роль играет образ жизни, наследственность и возраст.

