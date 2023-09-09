Мониторинг пульса помогает избегать серьезного ущерба для здоровья. Как правильно измерять пульс?
Отслеживание своего сердечного ритма помогает обнаружить и оценить проблемы своего здоровья, а также уровень стресса, активность и, например, качество ночного сна. Кроме того, мониторинг пульса очень важен при увеличении нагрузок во время тренировок.
По словам провизора аптеки Benu Центра здоровья Эльва Маргет Раукас, частота сердечных сокращений или пульса является одним из параметров сердечной деятельности, который необходимо отслеживать в качестве показателя как физической активности и последующего восстановления после тренировки, а также пульс отражает и общее состояние здоровья.
„Пульс можно проверить на запястье или сонной артерии на шее, а также во время тренировки с помощью пульсометра или смарт-часов. Найти пульс на запястье может быть сложно при наличии определенных заболеваний и при употреблении некоторых лекарства, и в этом случае могут помочь различные смарт- решения и электронные мониторы, которые помогают более точно отслеживать частоту сердечных сокращений“, — объясняет Раукас.
Для измерения пульса на запястье фармацевт рекомендует слегка надавить двумя пальцами одной руки на артерию под большим пальцем другой руки и подсчитать количество сердечных ударов в течение 10 секунд и умножить полученное число на шесть или же количество ударов в течение 30 секунд умножить на два, и таким образом можно узнать частоту пульса за одну минуту, а также оценить ритмичность пульса.
Как найти правильный диапазон пульса для тренировки?
В первую очередь, по словам аптекаря, необходимо определить, какая у человека нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя и максимальная частота сердечных сокращений, чтобы не было риска перенапряжения. Вы всегда должны принимать во внимание сопутствующие заболевания и применяемые лекарства. Кроме того, свою роль играет образ жизни, наследственность и возраст.
„В покое частота сердечных сокращений взрослого человека составляет в среднем 60-80 ударов в минуту. Хорошо проверять этот показатель утром выспавшись и перед тем, как встать с постели. На частоту пульса могут влиять тревога, стресс, лекарства, физическая активность, возраст и гены. Спортсмены и молодые здоровые люди могут иметь более низкую частоту сердечных сокращений - 40-60 ударов в минуту и это нормально“, — говорит Раукас.
Провизор объясняет, что пониженная частота сердечных сокращений в состоянии покоя лучше, чем более высокая, потому что сердечная мышца не должна работать напряженнее для более частых ударов, а также она остается в лучшем тонусе. По ее словам, высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя часто связана с низкой физической активностью, высоким кровяным давлением или избыточным весом.
„Чем выше частота пульса во время тренировки, тем больше углеводов мы теряем. Сжигание жира происходит при умеренно высокой частоте сердечных сокращений, при 50–60% от максимальной частоты сердечных сокращений, а также после физических нагрузок“, — объясняет аптекарь общий принцип. Во время тренировки, по словам Раукас, легко распознать правильный диапазон пульса с помощью так называемого речевого теста – т.е. если вы можете продолжать говорить свободно и без одышки, то показания пульса в порядке.
Чтобы найти усредненную безопасную максимальную частоту сердечных сокращений и оптимальный диапазон частоты сердечных сокращений для физических упражнений, она предлагает простую формулу. „Чтобы найти максимальную ЧСС, нужно из 220 вычесть свой возраст, а оптимальной ЧСС считается 50-85% от максимальной ЧСС. Например, средняя максимальная частота сердечных сокращений у 20-летнего человека составляет 200 и оптимальная частота сердечных сокращений составляет 100-170 ударов в минуту, а средняя максимальная частота сердечных сокращений у 70-летнего человека составляет 150 и оптимальная частота сердечных сокращений составляет 75-128 ударов в минуту“, — приводит примеры аптекарь.
Провизор подчеркивает, что мониторинг пульса важен при повышении тренировочной нагрузки и после тренировок для измерения скорости восстановления работы сердца. Кроме того, мониторинг сердечного ритма предоставляет информацию для оценки стресса, активности и качества ночного сна.
Стресс и малоподвижный образ жизни являются нагрузкой для сердца
По словам аптекаря, психологический и физический дисбаланс являются существенными причинами для провоцирования стресса. „Например, стресс на работе проявляется в виде эмоционального выгорания, депрессии, беспокойства, бессонницы, низкой самооценки и других психологических проблем и может незаметно вызывать учащение пульса“, — объясняет провизор и добавляет, что снизить возбужденный пульс можно с помощью спокойного и глубокого дыхания, прогулок на улице, а также стоит избегать чрезмерного употребления кофеина, алкоголя и никотина.
„Ежедневное интенсивное движение длительностью не менее 30-45 минут тренирует сердце и мышцы – они становятся сильнее, и, таким образом, у сердца появляется больше сил для перекачки крови к различным органам, а мозг лучше снабжается необходимым кислородом“, — объясняет Раукас.
„Если у вас беспорядочное сердцебиение в состоянии покоя, то это может быть по причине аритмии, стресса или чрезмерных физических нагрузок, что в итоге и может вызвать тахикардию - т.е. когда частота сердечных сокращений более 100 ударов в минуту, и это провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, поскольку, если сердце бьется слишком быстро, органы испытывают нехватку кислорода. Одышка и боль в груди — это тревожные знаки, которые нельзя игнорировать, так как они могут свидетельствовать о запоздалом заболевании“, — предупреждает Раукас и рекомендует в таком случае обратиться к врачу.
„Помимо проблем с сердцем, боль в груди, головокружение, обмороки или одышка также могут быть вызваны высокой температурой, быть побочными эффектами приема лекарств – например, содержащегося в безрецептурных лекарствах от насморка псевдоэфедрина, дисбалансом различных минералов в крови, гипертиреозом (заболеванием щитовидной железы) или обильным кровотечением, но в любом случае с такими симптомами необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину, и мониторинг пульса также нужен — эти данные полезны для врача“, — говорит Раукас.
Провизор рекомендует знать и верно ощущать работу своего сердца как в состоянии покоя, так и при физической активности, а также ежедневно двигаться в достаточной мере, чтобы сердце оставалось в тонусе и здоровым.