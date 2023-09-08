5 подсказок, как поддерживать чистоту в доме с меньшими усилиями

Храните свои чистящие средства в одном месте. Это может показаться незначительной подсказкой, но если все вещи находятся в разных местах, то вам понадобится и больше времени, чтобы найти их и начать действовать. Кроме того, убедитесь, что у вас есть подходящие средства, с помощью которых вы сможете легко и быстро очистить поверхности. Чем проще вы это сделаете для себя, тем легче будет этим заниматься.

Установите рутину. Разделите действия на определенные периоды: что вы делаете каждый день, что делаете через несколько дней и что вы делаете только один раз в неделю. Так количество обязательств будет казаться меньше, и вы будете привыкать действовать последовательно. Также при этом отпадает необходимость в масштабной уборке, ведь в доме постоянно поддерживается чистота.

Время от времени проверяйте свои вещи. Чем меньше вещей, тем меньше времени вы тратите на уборку. Должны ли шкафы быть полны безделушек или достаточно нескольких предметов, имеющих очень важную ценность для души? Вам действительно нужно так много комодов, полок и тумбочек? Будьте критичны и избавьтесь от лишнего.

Убирайтесь по направлению сверху вниз. Всегда начинайте с более высоких поверхностей, таких как настенные полки, столешницы и абажуры. Затем перейдите к более низким поверхностям и оставьте пол напоследок. В противном случае пыль, падающая сверху, снова ляжет на пол, и вам в ближайшее время придется его снова убирать.