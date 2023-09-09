Почувствуйте себя королевской особой: в Таллинне пройдет традиционное английское чаепитие с эксклюзивным чаем

16 сентября в ресторане Tchaikovsky, который отмечен гидом „Мишлен“, проект Art & Gourmet совместно со специалистом по этикету Александрой Бубновой устраивают afternoon tea по всем канонам английских традиций.

Гости будут наслаждаться эксклюзивным чаем Newby, доставленным из Лондона, а также изобилием английских деликатесов на традиционных этажерках, приготовленных специально для мероприятия шеф-поваром ресторана Tchaikovsky Денисом Голиком.

В церемонии afternoon tea на самом деле нет излишней помпезности, как может показаться на первый взгляд, но это очень красивое мероприятие, которое подарит вам приятные впечатления. Александра Бубнова, выпускница института The English Manner, поделится с гостями интереснейшими фактами об истории традиции, дресс-коде, знаковых местах для посещения, а также на примере кинематографа расскажет о пикантных промахах и правильных нюансах чайных церемоний.

Создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова говорит, что изюминкой мероприятия станет роскошная арфа в центре ресторана Tchaikovsky. Талантливая эстонская арфистка Кайса Хелена Жигурс порадует гостей живой музыкой в двух актах. В сочетании с восхитительным шампанским, деликатесами и интереснейшими рассказами о чайной церемонии это создаст действительно приятные впечатления у гостей мероприятия.

По словам специалиста по этикету Бубновой, afternoon tea - это шедевр в мире традиций, которым хочется поделиться с жителями Таллинна.

Подробнее о событии можно узнать ЗДЕСЬ.