08.09.2023, 15:06
ФОТО | Юбки с брюками для мужчин и куртка поверх тренча. Kaubamaja дал старт новому сезону и показал, что будет модно этой осенью(1)
ФОТО:
В четверг вечером Kaubamaja открыл новый сезон яркой вечеринкой и модным показом в Цветочном павильоне в Пирита. Стильные гости собрались, чтобы посмотреть, что же Kaubamaja предлагает носить в осеннем сезоне.
Устрицы, шампанское, джин-тоники и заводная музыка - праздник Kaubamaja прошел на славу! Но гланым событием мероприятия, конечно же, было модное шоу с одеждой из осенних коллекций. Стилист Каролин Куузик собрала из осенних новинок Kaubamaja образы. Среди прочего стилист предлагает самым смелым мужчинам надеть поверх брюк юбку, а тем, кому постоянно холодно - надеть поверх тренча джинсовую или кожаную куртку. А почему бы нет?
Смотрите, кто пришел на праздник и как оделись гости мероприятия!