Лето прошло, пора доставать осеннюю одежду! Советы дизайнера интерьера для хранения летней одежды и обуви
Лето подошло к концу, а это значит, что вместо босоножек и летних кепок в гардеробе появляются шарфы и свитера. Сейчас самое время задуматься о том, где хранить летнюю одежду и обувь вместе с сезонным спортивным инвентарем на случай прохладной погоды. Дизайнер интерьера делится советами, как найти удобное место для хранения летних вещей, чтобы с приходом теплой погоды до них снова было бы легко добраться.
Для начала следует подумать о том, где можно хранить вещи дома. Одежда и обувь лучше всего себя чувствуют в равномерно сухой среде при комнатной температуре, поэтому по возможности их следует хранить в помещении, а не в подвале или на чердаке.
Где хранить вещи?
В доме с небольшим пространством сезонную одежду можно хранить, например, под кроватью. „Прозрачные ящики для хранения идеально подходят для хранения вещей под кроватью, особенно те, у которых есть колесики и поэтому их удобно достать“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Судя по всему, гардеробная – одна из немногих частей дома, полностью предназначенная для хранения вещей, поэтому, по мнению дизайнера интерьера, важно использовать это пространство максимально разумно. Особенно это касается верхних полок, до которых обычно трудно добраться, но которые обеспечивают эффективное дополнительное пространство для хранения. Например, там можно разместить ящики для хранения сезонной одежды или спортивного инвентаря.
Сезонную одежду удобно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают очень мало места, как в ящиках для хранения, так и на полках. „Все, что вам нужно сделать, это положить свои вещи в вакуумный пакет и выпустить воздух, и эти пакеты сдуваются за считанные секунды“, — объяснил Кастро.
Какие коробки для хранения использовать?
Для хранения одежды отлично подойдут картонные коробки или тканевые коробки, пропускающие воздух. Одежду можно упаковать отдельно, чтобы ее было легко найти. Например, сложить рубашки, брюки и обувь в разные коробки.
„Чемоданы также можно свободно использовать для хранения одежды. Во-первых, они предназначены для хранения одежды, во-вторых, еще и занимают много места, поэтому использовать их в качестве хранилища – двойной выигрыш. Если вы используете старые чемоданы или сумки, застелите их папиросной бумагой и используйте кедровые брусочки или лаванду для отпугивания насекомых“, — предложил дизайнер интерьера.
Предметы одежды, которые обычно висят на вешалке, например летние платья, лучше всего защищаются мешками для одежды. Чтобы предотвратить износ, используйте широкие деревянные или тканевые вешалки и разделяйте разные слои одежды папиросной бумагой.
„Небольшие вещи, такие как купальники или аксессуары, можно упаковать в пластиковые или тканевые пакеты, а их, в свою очередь, в коробку для хранения. Таким образом, в начале следующего лета все необходимые вещи будут быстро найдены“, - сказал Кастро.
При хранении обуви коробки – незаменимый помощник. Во-первых, они экономят место, поскольку их можно ставить друг на друга. Во-вторых, прозрачные окошки на торцах и по бокам их позволяют сразу увидеть, какая обувь в какой коробке. Но самое приятное то, что эти коробки открываются спереди, поэтому обувь можно легко достать из сложенных коробок, не создавая беспорядка.
Как подготовить одежду и обувь к хранению?
Прежде чем положить летнюю одежду на хранение, дизайнер интерьера рекомендует ее постирать и тщательно высушить, затем с сложить и упаковать. Если вы хотите убрать на зиму летнюю обувь, не забудьте ее тожепочистить и хранить отдельно. Фиксатор для обуви поможет сохранить вашу любимую обувь в хорошем состоянии.
„Если летом вы носите широкополые шляпы, их можно положить в коробку вверх дном. Если основную часть шляпы заполнить папиросной бумагой, она сохранит красивую форму на следующий сезон“, — отметил дизайнер интерьера.