Лето прошло, пора доставать осеннюю одежду! Советы дизайнера интерьера для хранения летней одежды и обуви

Для начала следует подумать о том, где можно хранить вещи дома. Одежда и обувь лучше всего себя чувствуют в равномерно сухой среде при комнатной температуре, поэтому по возможности их следует хранить в помещении, а не в подвале или на чердаке.

Где хранить вещи?

В доме с небольшим пространством сезонную одежду можно хранить, например, под кроватью. „Прозрачные ящики для хранения идеально подходят для хранения вещей под кроватью, особенно те, у которых есть колесики и поэтому их удобно достать“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Судя по всему, гардеробная – одна из немногих частей дома, полностью предназначенная для хранения вещей, поэтому, по мнению дизайнера интерьера, важно использовать это пространство максимально разумно. Особенно это касается верхних полок, до которых обычно трудно добраться, но которые обеспечивают эффективное дополнительное пространство для хранения. Например, там можно разместить ящики для хранения сезонной одежды или спортивного инвентаря.

Сезонную одежду удобно хранить в вакуумных пакетах, которые занимают очень мало места, как в ящиках для хранения, так и на полках. „Все, что вам нужно сделать, это положить свои вещи в вакуумный пакет и выпустить воздух, и эти пакеты сдуваются за считанные секунды“, — объяснил Кастро.

Какие коробки для хранения использовать?

Для хранения одежды отлично подойдут картонные коробки или тканевые коробки, пропускающие воздух. Одежду можно упаковать отдельно, чтобы ее было легко найти. Например, сложить рубашки, брюки и обувь в разные коробки.

„Чемоданы также можно свободно использовать для хранения одежды. Во-первых, они предназначены для хранения одежды, во-вторых, еще и занимают много места, поэтому использовать их в качестве хранилища – двойной выигрыш. Если вы используете старые чемоданы или сумки, застелите их папиросной бумагой и используйте кедровые брусочки или лаванду для отпугивания насекомых“, — предложил дизайнер интерьера.