Ботокс в 20, 30 и 40 лет: причины и следствия
Сохранение молодости — тема волнующая и актуальная. Ученые которое десятилетие бьются над созданием эффективных неинвазивных методов омоложения — кремов, масок, аппаратов... Однако наиболее действенным средством борьбы с морщинами все еще остается ботокс, пишет Woman. Выясняем, чем он хорош, чем плох и в каком возрасте стоит задуматься о том, чтобы сделать первую инъекцию.
„Знаю девушек, которым всего по 20 „с хвостиком“ — и они колют ботокс! — возмущается актриса Сальма Хайек в одном из своих интервью. — Одна из них как-то сказала мне: „Если я убью свои мышцы сейчас, потом у меня не будет морщин“. Вы можете себе представить, что у них в головах?“
Праведный гнев голливудской звезды понятен: сама она, по собственному признанию, к инъекциям не прибегала и не собирается, потому что они обездвиживают лицо. Многие актрисы с ней солидарны: как играть, если ты не можешь управлять собственной мимикой? Вот только большинство звезд все-таки лукавят: каждая вторая рассуждает о ботоксе, уже имея опыт его применения.
Сегодня „аудитория“ клиник пластической хирургии молодеет и увеличивается, о чем свидетельствует статистика. Так, по данным Американского общества пластических хирургов, с 2000 года количество процедур введения ботокса увеличилось на 750%. „В 2019 году на 64% возросло число пациентов до 30 лет, прибегающих к ботоксу или другим инвазивным процедурам“, — заявляют представители Американской академии лицевой, пластической и восстановительной хирургии. Цифры нешуточные. Сами врачи не видят в этом ничего плохого — главное, по их мнению, с умом и без фанатизма использовать достижения современной медицины.
„Поначалу люди боялись так называемых уколов красоты. Теперь же, когда информации о них очень много, страха нет, — говорит Циппора Шайнхауз, дерматолог из Беверли-Хиллз. — Сегодня молодые девушки идут в клиники ради профилактики морщин, не дожидаясь, пока возникнут заломы. И это правильно“. Вот только когда же начинать эту самую профилактику? Попробуем разобраться.
Ботокс — это препарат, который содержит инактивированный ботулотоксин. Инъекция раствора ботокса в различные группы мышц на лице (в области лба, глаз или носогубной борозды) приводит к стойкому расслаблению соответствующих мимических мышц, благодаря чему морщины в области инъекций исчезают либо уменьшаются.
Ботокс с 20 лет
Строго говоря, ботокс — вещество, которое может применяться в любом возрасте. Однако, например, Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США ограничивает срок, при котором возможно его использование: с 18 до 65 лет.
„Ежедневно мышцы лица каждого человека совершают более 15 000 движений, в результате чего к 20 годам на лбу, в межбровье, вокруг глаз образуется тонкая, но уже заметная сеточка мимических морщин, неподвластная обычным косметическим средствам“, — говорит врач Наталия Имаева. — У пациентов с повышенной мимической активностью введение ботокса в молодом возрасте позволяет сформировать привычку не хмуриться и не морщить лоб, тем самым способствуя профилактике образования морщин“.
Говоря о раннем использовании ботокса, врачи обычно приводят такое сравнение: если лист бумаги согнуть, а потом расправить, линия сгиба будет видна; но если лист не сгибать вовсе, то и расправлять ничего не понадобится. Так же и с кожей: можно обездвижить мышцы в той области, где наиболее вероятно образование морщин, и таким образом значительно отсрочить их появление.
На портале Intothegloss.com некоторое время назад появилось интервью с анонимом — девушкой, которая колет пресловутый ботокс с 25 лет. „Я начала это делать в превентивных целях, — говорит она. — Очень сильно морщила лоб, и в межбровье у меня начала образовываться глубокая складка. Введение ботокса разгладило ее и позволило больше не хмуриться“. Девушка вполне довольна эффектом и продолжает делать инъекции в ту же область 3 раза в год.
Правильность решения анонимной поклонницы ботокса подтверждают и доктора. „У людей с гиперактивной мимикой показания к данной процедуре возникают довольно рано — примерно в 25 лет“, — рассказывает врач-косметолог Елена Горская. — В этом возрасте уже могут присутствовать статические морщины — заметные не только при мимической активности, но и в состоянии покоя“. То есть после двадцати лет прибегают к ботулинотерапии именно в превентивных целях — чтобы избежать развития статических заломов (по словам Горской, в целях профилактики достаточно малых доз ботулотоксина). „С чисто медицинской точки зрения на ботулинотерапию можно смело записываться уже с 18 лет, скажем, для лечения гипергидроза (повышенного потоотделения)“, — добавляет Елена.
Ботокс с 30 лет
30 лет — тот самый возраст, когда многие девушки начинают замечать реальные изменения на собственном лице, и это абсолютно нормально.
„Как правило, женщины обращаются к ботоксу, когда морщины начинают их действительно беспокоить, — продолжает Елена Горская. — Многое зависит от субъективных факторов, от самовосприятия. Есть те, кто ориентируется не на реальное состояние кожи, а на свой паспортный возраст, полагая, что раньше, чем с 50 лет, омоложением заниматься рано“.
Эксперты уверяют: в 30 — уже не рано, если морщины действительно мешают вам жить. Бояться эффекта маски не стоит: „На сегодняшний день дозировки введения препарата значительно уменьшились, а техники его введения усовершенствовались, поэтому можно не опасаться получить маскообразное лицо“, — разъясняет Наталия Имаева.
Ботокс позволит мягко разгладить наметившиеся морщины и предотвратить появление новых. Однако не стоит прибегать к инъекциям чаще одного раза в три месяца. В некоторых случаях частоту можно сократить до одного раза в полгода.
Ботокс с 40 лет
Существует мнение, что не следует начинать делать инъекции ботокса после 40 лет при глубоких заломах и склонности тканей к отекам. „Все индивидуально, — поясняет Елена Горская. — Существуют различные техники ботулинотерапии, важен выбор дозы, точек введения… После сорока лет инъекциями ботулотоксина можно провести деликатный лифтинг верхней трети лица, приподнять опустившееся подвижное веко и подкорректировать линию бровей — это отличные перспективы, от которых вряд ли стоит отказываться“.
Полностью убрать уже имеющиеся глубокие заломы будет проблематично, однако получится их сгладить и придать лицу объем, который неизбежно теряется с возрастом. При этом нужно понимать, что сам тонус кожи вернуть инъекциями не удастся.
„Как правило, к 40 годам часть мимических морщин переходит в статические, и, кроме введения ботулинистического токсина, требуется дополнительное введение филлеров — препаратов, заполняющих сформированные складки и морщины. Эта процедура называется контурной пластикой, — предупреждает Наталия Имаева. — Важно понимать, что, в отличие от контурной пластики, которая устраняет уже имеющиеся морщины, ботокс предупреждает их появление“.
Учащать инъекции при этом не стоит: если вы прибегаете в ботоксу, его нужно продолжать колоть все так же — раз в три месяца.
Привыкание к ботоксу: миф или реальность?
Существует мнение, что ботокс вызывает привыкание, и со временем для получения нужного эффекта может понадобиться все больше и больше инъекций.
„Скорее нужно говорить не о привыкании, а о сокращении продолжительности эффекта от инъекций, — рассказывает доктор Горская. — Решить эту проблему можно, заменив один препарат ботулотоксина другим. Кроме того, если мы говорим о возрасте после 40 лет, то даже сокращенной продолжительности действия препарата может оказаться достаточно для поддержания должного эстетического эффекта. В связи с происходящими в организме возрастными изменениями объем мимической активности сокращается, и повторно морщины появляются в меньшем количестве“.
Есть и другой миф: считается, что мышцы под воздействием ботокса словно атрофируются и после окончания действия препарата „провисают“. Елена Горская утверждает, что это неправда.
„Ботулинотерапия блокирует передачу нервно-мышечного импульса, что препятствует интенсивному мышечному сокращению и, следовательно, сморщиванию кожи, — вносит ясность наш консультант. — Но она не нарушает кровоснабжения в мышце и не оказывает негативного влияния на мышечный тонус. Современный подход к ботулинотерапии совершенно не предполагает обездвиживания мышц, речь идет об оптимальном распределении мимической нагрузки“.