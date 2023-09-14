Ботокс в 20, 30 и 40 лет: причины и следствия

„Знаю девушек, которым всего по 20 „с хвостиком“ — и они колют ботокс! — возмущается актриса Сальма Хайек в одном из своих интервью. — Одна из них как-то сказала мне: „Если я убью свои мышцы сейчас, потом у меня не будет морщин“. Вы можете себе представить, что у них в головах?“

Праведный гнев голливудской звезды понятен: сама она, по собственному признанию, к инъекциям не прибегала и не собирается, потому что они обездвиживают лицо. Многие актрисы с ней солидарны: как играть, если ты не можешь управлять собственной мимикой? Вот только большинство звезд все-таки лукавят: каждая вторая рассуждает о ботоксе, уже имея опыт его применения.

Сегодня „аудитория“ клиник пластической хирургии молодеет и увеличивается, о чем свидетельствует статистика. Так, по данным Американского общества пластических хирургов, с 2000 года количество процедур введения ботокса увеличилось на 750%. „В 2019 году на 64% возросло число пациентов до 30 лет, прибегающих к ботоксу или другим инвазивным процедурам“, — заявляют представители Американской академии лицевой, пластической и восстановительной хирургии. Цифры нешуточные. Сами врачи не видят в этом ничего плохого — главное, по их мнению, с умом и без фанатизма использовать достижения современной медицины.

„Поначалу люди боялись так называемых уколов красоты. Теперь же, когда информации о них очень много, страха нет, — говорит Циппора Шайнхауз, дерматолог из Беверли-Хиллз. — Сегодня молодые девушки идут в клиники ради профилактики морщин, не дожидаясь, пока возникнут заломы. И это правильно“. Вот только когда же начинать эту самую профилактику? Попробуем разобраться.

Ботокс — это препарат, который содержит инактивированный ботулотоксин. Инъекция раствора ботокса в различные группы мышц на лице (в области лба, глаз или носогубной борозды) приводит к стойкому расслаблению соответствующих мимических мышц, благодаря чему морщины в области инъекций исчезают либо уменьшаются.

Ботокс с 20 лет