Приложения, которые этой осенью упростят учебу и работу

Время – это самая большая ценность, и среди большего спектра приложений есть немало решений, которые дают нам возможность максимально эффективно использовать свое время. При поиске новых приложений важно учитывать потребности пользователя, а затем выполнить их поиск по подходящим ключевым словам. „Как правило, люди уже выбрали свои любимые приложения, но мы все равно рекомендуем время от времени посещать магазины приложений, потому что новые и обновленные решения добавляются каждый день“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина на примере магазина приложений AppGallery.



Более удобное планирование



Иногда после солнечного лета требуется снова привыкнуть к школьному или рабочему распорядку, и это может занять некоторое время. Важно помнить о ежедневных целях и задачах, чтобы не страдала ваша продуктивность. В этом помогают приложения для планирования.



Reminders — это приложение, которое помогает, например, планировать график лекций, работу или записывать повседневные дела. Его функции включают создание списков дел, настройку напоминаний и планирование задач. Приложение позволяет устанавливать сроки, классифицировать задачи и отслеживать прогресс их выполнения. Поэтому приложение Reminders — это практический помощник для всех, кто хочет управлять своим временем“, — делится эксперт по технологиям.



Новое изучение языка



Приложения уже давно используются для изучения языков. Теперь же эксперт по технологиям представляет приложение с инновационным подходом — Tandem. „Это гораздо больше, чем просто еще одно приложение для изучения языка – оно работает как карманный портал, который позволяет занятому человеку использовать свои перерывы или свободное время для продуктивного изучения языка“.



„Принцип работы приложения основан на практике, согласно которой наиболее эффективный способ выучить язык – это общение с носителями языка. Пользователи Tandem могут выбирать из сотен различных языков, затем находить партнеров по изучению языка, которые соответствуют их интересам, и начинать общение с помощью текста, голоса или даже видео. В приложении также есть инструменты перевода и возможности исправления, которые облегчают пользователям изучение и исправление ошибок в режиме реального времени, поэтому оно полезно как для начинающих, так и для продвинутых пользователей“, — рассказывает об этом решении Мишина.



Баланс работы и отдыха



„Занимаясь работой и учебой, важно заботиться и о своем душевном здоровье и находить время для отдыха, и именно на это ориентировано приложение Headspace“, — знакомит с этим продуктом Мишина.



Headspace предлагает широкий выбор упражнений для медитации и концентрации, которые помогут вам расслабиться, снизить стресс и улучшить общее самочувствие. Приложение предлагает различные тематические сеансы медитации в зависимости от различных потребностей и предпочтений пользователя, таких как снижение стресса, концентрация внимания или сон. Кроме того, Headspace также предлагает более короткие упражнения по медитации, которые можно легко включить в свою будничную рутину.



Мудрое познание природы



Осень — это также хорошее время для прогулок на природе, а Flora Incognita — это приложение, которое помогает идентифицировать растения вокруг нас. „Это приложение открывает практическую возможность для учащихся больше узнать о природе, находясь на ее лоне“, — добавляет Мишина.



Flora Incognita — это приложение, которое поможет вам распознать различные виды растений и узнать о них больше. Это приложение определяет вид растения по фотографии и предоставляет подробную информацию о нем. Приложение имеет огромную базу данных видов растений, их характеристик, мест произрастания и условий, необходимых для их выращивания.



Исследуйте космическое пространство



Приложение Solar System Scope 3 — отличный помощник для тех, кто хочет узнать больше о нашей Солнечной системе и ночном небе. „В приложении есть подробная и интерактивная модель Солнечной системы, которая позволяет пользователям открывать планеты, естественные спутники, астероиды и кометы“, - отмечает Мишина и добавляет, что приложение также включает в себя реальные фотографии, сделанные из космоса, которые дают реалистичное представление о небесных телах.



Возможности приложения Solar System Scope 3 привлекают и позволяют узнать новое любителям космоса и астрономии. „Это сочетание науки и развлечения, и это также отличный инструмент обучения, который можно использовать в любое время и в любом месте, даже без подключения к Интернету“, — объясняет Екатерина Мишина.