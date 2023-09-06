Сегодня 40 — новые 20! Почему мы не стареем и выглядим намного моложе предыдущих поколений?

Специалисты согласны с этой точкой зрения, но выделяют еще несколько факторов омоложения. Во-первых, изменились привычки людей и стереотипы поведения. „Очень важен образ жизни: занятия спортом, продукты питания, которые мы употребляем, — говорит Залина Дзагоева. — Кроме того, сегодня женщины гораздо активнее защищаются от ультрафиолета, а это играет огромную роль для внешнего вида кожи“.

„Уровень жизни вырос: сегодня лучше питание, медицина. Редко кто тяжело работает физически, даже по дому все делает техника: мы же не стираем вручную, например, — пишет еще одна читательница Woman.ru на форуме. — Отсюда продолжительность жизни соответственно тоже возросла, нет смысла рано взрослеть“.

Процесс омоложения обусловлен несколькими причинами. Во-первых, экономической ситуацией: сегодня нам не требуется так же тяжело и много работать, как нашим предшественникам, а значит, освобождается время для развлечений, ухода за собой, приятного времяпрепровождения. Во-вторых, с улучшением материального благосостояния общества у людей появляется возможность продлить учебу. А это значит, что отодвигается возраст вступления в так называемую взрослую жизнь, для которой характерны создание семьи, выход на постоянную работу и т.п.

„Почему представители нынешней молодежи в 25 выглядят как дети? — задается вопросом одна из пользовательниц форума Woman. — Если сравнить нынешних молодых с молодыми 1950-х годов, то сейчас до 30 лет все выглядят как подростки!“

„Современные женщины, как и мужчины, внутренне ощущают себя более юными. Даже в возрастные периодизации вносятся коррективы: продолжительность юного и молодого периодов жизни увеличивается“, — говорит врач-косметолог Залина Дзагоева. И это правда: так, по периодизации жизни человека, которая была принята Академией педагогических наук СССР в 1965-м, юношеский возраст длится от 17 лет до 21 года, первый период среднего возраста — от 22 до 35 лет, а второй период — от 36 до 60. В то время как по классификации Квинна, принятой в 2000-м, молодость уже продолжается от 18 до 40 лет, и только после 41 года начинается зрелый возраст, текущий до 65 лет.

Вполне закономерно возникает вопрос о причинах и следствиях: мы выглядим младше, потому что сегодня у нас другой образ жизни — в целом более расслабленный, чем раньше, — или же, наоборот, мы чувствуем себя моложе, потому что выглядим так?

Индустрия красоты на страже молодости

То, что современные женщины выглядят значительно моложе своих мам и бабушек в том же возрасте, можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего, по мнению Залины Дзагоевой, влияние оказывает огромный прогресс как в косметической индустрии, так и в эстетической медицине.

„Нашим современницам доступны процедуры красоты, которые еще 20-30 лет назад показались бы фантастическими, — говорит врач. — Благодаря современным аппаратным (RF-лифтинг, альтерапия) и инъекционным (ботулинотерапия, биоревитализация, контурная пластика, плазмолифтинг) процедурам можно выглядеть феноменально молодо и привлекательно, сохраняя при этом естественность внешнего облика. Если же не обращаться к прогрессивным бьюти-решениям, достигнуть столь впечатляющих результатов будет сложно“.

„Мне 25 и я рада, что выгляжу не на 30. Выгляжу на 20, если не меньше. Некоторые думают, что я еще в школе учусь. А что, разве не к молодости все стремятся?“ — спрашивает пользовательница форума.

Кандидат медицинских науки пластический хирург Лев Соцкий тоже отмечает значение разработок в эстетической медицине. „Ботокс — один из самых эффективных препаратов для борьбы с морщинами, который широко распространен не только среди звезд, но и простых пациентов. Кроме того, появились дермальные филлеры. 20 лет назад вышел первый гиалуроновый филлер — рестилайн. Это позволило эффективно корректировать глубокие морщины и заломы, складки, проводить объемное омоложение. И это только малоинвазивные инъекционные методики, которые не имеют отношения к хирургическому вмешательству. Что уж говорить о пластической хирургии, которая сделала большой шаг вперед за этот промежуток времени“, — уверен специалист.

Питание — еще один фактор, влияющий на омоложение. Сегодня принято считать, что мы едим „искусственные“ продукты, не идущие ни в какое сравнение с едой „из прошлого“. Но так ли это на самом деле? „Это не совсем верно, — говорит психолог-диетолог Анна Ивашкевич. — Сейчас мы имеем гораздо больший выбор продуктов, в нашем распоряжении круглогодично рыба, мясо, фрукты. В то время как у наших предков на столе были преимущественно сезонные фрукты и овощи, причем в небольшом количестве. Наше тело — мышцы, кожа, внутренние органы, ногти, волосы, зубы, мозг — в своей основе состоит из белка. Сегодня мы можем получать его из разных источников: мяса, молока, яиц, бобовых, специальных белковых смесей, причем не периодами, а весь год. Также у нас есть возможность компенсировать недостаток какого-то витамина или минерала, который играет важную роль в нашем организме, с помощью биодобавок. Кроме того, теперь мы умеем дольше хранить продукты. Все это вкупе работает на сохранение молодости“.