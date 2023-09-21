Врач рассказала, как часто можно использовать сухой шампунь

Какие бывают сухие шампуни?

Сухой шампунь — это средство для быстрого освежения волос, устранения жирности и придания объема. Его используют обычно, когда нет времени или возможности помыть голову водой и обычным шампунем.

Это безвредное средство — при условии, что у человека нет аллергии или индивидуальной чувствительности к его компонентам.

Правда, есть ограничение на частоту использования: сухой шампунь можно применять 2-3 раза в неделю.

Сухой шампунь бывает двух видов:

Спрей применяется путем распыления на корни волос и расчесывания, чтобы равномерно распределить продукт по всей длине волос.

Порошок может быть эффективнее в очищении волос, особенно если волосы сильно загрязнены или жирные. Он также может быть экономичнее в использовании, так как для очистки волос хватает небольшого количества порошка. Некоторые порошковые шампуни также содержат натуральные ингредиенты, которые могут быть полезны для здоровья волос и кожи головы.

Каковы негативные последствия использования сухого шампуня?

Как и в любом другом косметическом продукте, в сухом шампуне могут содержаться компоненты, которые могут спровоцировать индивидуальную аллергическую реакцию у человека.

Например, алюминий, ароматические добавки (эфирные масла или парфюмерные компоненты), сульфаты, силиконы, этиловый спирт, крахмал.

Чтобы избежать аллергических реакций на сухой шампунь, рекомендуется проверить ингредиенты продукта и убедиться, что они безопасны для вас. Если возникли симптомы аллергии при использовании сухого шампуня, следует немедленно прекратить использование продукта и обратиться к врачу.