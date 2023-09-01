Любимые молочные продукты вашей семьи теперь по новым низким ценам!
Исследования показывают, что чуть более 80% семей Эстонии потребляют молоко, а в среднем семья выпивает около литра молока в день. Maxima снижает цены на сто отечественных молочных продуктов на два месяца, что позволит сэкономить более 20 € на ежемесячной потребительской корзине семьи.
Maxima Eesti заботится о семьях Эстонии и их материальном благополучии, поэтому было принято решение снизить цены на молочные продукты, которые чаще всего попадают в корзину покупок. Снижение цен достигает -40%. „Мы общались с различными производителями молока и в ходе переговоров договорились о том, что выберем продукты, которые чаще всего попадают в корзину покупок семей Эстонии, и снизим на них цены до конца октября. Для нас важно, чтобы люди имели возможность покупать продукты, которые они привыкли потреблять ежедневно, по хорошей цене, и мы считаем, что в условиях сегодняшней инфляции мы существенно облегчаем жизнь нашим покупателям“, – сказал руководитель отдела закупок Maxima Eesti Маттиас Яаксоо.
Еженедельная корзина покупок средней семьи обычно включает следующие молочные продукты: молоко, сыр, сливочное масло, плавленный сыр, домашний творог и несколько десертов из молока, будь то пудинг или творожный крем.
Например, двухлитровую упаковку цельного молока Farmi можно купить за 1,79 € вместо 2,39 €. Упаковка 200 г нарезанного сыра Eesti, которая раньше стоила 2,59 €, теперь доступна за 1,69 €. Плавленый сыр „Merevaik“ 370 г стоит 2,59 € вместо прежних 3,59 €. Пудинги Alma теперь стоят 0,79 € вместо 1,19 €, домашний сыр Alma с маринованными огурцами и укропом стоит 1,19 € вместо 1,59 €. Упаковка сливочного масла E-Piim 82% 250 г стоит 1,89 € вместо прежних 2,00 €. Творог Tere 5% можно приобрести за 0,75 € вместо 0,9 €.
Скидки только на эти отдельные продукты составляют 5,04 € на корзину покупок одной семьи в неделю, т. е. выгода составляет более 20 € в месяц.
„Помимо отличных цен на молочные продукты, каждую неделю в наших магазинах можно найти более 2000 различных скидок на любимые жителями Эстонии продукты, которые часто попадают в корзину покупок“, – добавил Яаксоо, признав, что молочная кампания была основана на принципе, согласно которому продукты, которые люди действительно хотят покупать, должны быть выгодными по цене. „Так мы составили ассортимент различных молочных продуктов: от питьевого молока, масла, сливочного сыра до десертов, чтобы каждый член семьи мог найти свой любимый продукт по максимально выгодной цене“, – сказал руководитель отдела закупок.
„Каждый месяц мы будем фокусироваться на тех группах товаров, по которым у нас есть более выгодное соглашение с производителями, поскольку наша цель – сделать повседневную потребительскую корзину как можно более дешевой“, – добавил Маттиас Яаксоо.
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