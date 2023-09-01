Любимые молочные продукты вашей семьи теперь по новым низким ценам!

Maxima Eesti заботится о семьях Эстонии и их материальном благополучии, поэтому было принято решение снизить цены на молочные продукты, которые чаще всего попадают в корзину покупок. Снижение цен достигает -40%. „Мы общались с различными производителями молока и в ходе переговоров договорились о том, что выберем продукты, которые чаще всего попадают в корзину покупок семей Эстонии, и снизим на них цены до конца октября. Для нас важно, чтобы люди имели возможность покупать продукты, которые они привыкли потреблять ежедневно, по хорошей цене, и мы считаем, что в условиях сегодняшней инфляции мы существенно облегчаем жизнь нашим покупателям“, – сказал руководитель отдела закупок Maxima Eesti Маттиас Яаксоо.

Еженедельная корзина покупок средней семьи обычно включает следующие молочные продукты: молоко, сыр, сливочное масло, плавленный сыр, домашний творог и несколько десертов из молока, будь то пудинг или творожный крем.

Например, двухлитровую упаковку цельного молока Farmi можно купить за 1,79 € вместо 2,39 €. Упаковка 200 г нарезанного сыра Eesti, которая раньше стоила 2,59 €, теперь доступна за 1,69 €. Плавленый сыр „Merevaik“ 370 г стоит 2,59 € вместо прежних 3,59 €. Пудинги Alma теперь стоят 0,79 € вместо 1,19 €, домашний сыр Alma с маринованными огурцами и укропом стоит 1,19 € вместо 1,59 €. Упаковка сливочного масла E-Piim 82% 250 г стоит 1,89 € вместо прежних 2,00 €. Творог Tere 5% можно приобрести за 0,75 € вместо 0,9 €.

Скидки только на эти отдельные продукты составляют 5,04 € на корзину покупок одной семьи в неделю, т. е. выгода составляет более 20 € в месяц.