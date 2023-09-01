„Сейчас в школу идет поколение будущих первооткрывателей и первопроходцев“. Эстонский астролог дала советы родителям первоклассников

Дорогие друзья! Вот и настало 1 сентября!

Недавно я видела видео с девушкой, которая одновременно рисует невероятно реалистичные портреты двумя руками и двумя ногами одновременно; молодого человека, который раскручивает тесто пиццы, а потом, бросает его как бумеранг, который к нему возвращается. Такие навыки не даются в школе или в университете! Но благодаря таким умениям, эти люди всегда будут в центре внимания и всегда будут иметь достаточный доход. У них будет свобода, чтобы путешествовать по всем странам мира. Эти креативные люди, для которых школьная среда, где практически нет места для индивидуальности, в течении многих лет вынуждены подавлять в себе творческие импульсы. И если ваш ребенок может и хочет что-то, то не убивайте его стремление к самовыражению через шаблонное мышление типа „этим на хлеб не заработаешь“.

Меркурий, планета знаний, навыков, которые мы можем развить через обучение, сейчас находится во Льве. Не удивляйтесь, если даже первоклашки совсем не хотят идти в школу. Они интуитивно знают, что их индивидуальность и их творческие порывы будут подавляться. А пока их мышление развивается, внутренний бунт будет проявляться как непослушание и капризы. Дайте детям возможность самовыражаться в игровой форме в свободное от уроков время. Да, построение своей реальности в „Майнкрафт“ - это тоже творчество!