„Сейчас в школу идет поколение будущих первооткрывателей и первопроходцев“. Эстонский астролог дала советы родителям первоклассников(4)
Астролог Ирина Варнес делится с читателями RusDelfi своим мыслями насчет начала учебного года и совета для родителей.
Дорогие друзья! Вот и настало 1 сентября!
Недавно я видела видео с девушкой, которая одновременно рисует невероятно реалистичные портреты двумя руками и двумя ногами одновременно; молодого человека, который раскручивает тесто пиццы, а потом, бросает его как бумеранг, который к нему возвращается. Такие навыки не даются в школе или в университете! Но благодаря таким умениям, эти люди всегда будут в центре внимания и всегда будут иметь достаточный доход. У них будет свобода, чтобы путешествовать по всем странам мира. Эти креативные люди, для которых школьная среда, где практически нет места для индивидуальности, в течении многих лет вынуждены подавлять в себе творческие импульсы. И если ваш ребенок может и хочет что-то, то не убивайте его стремление к самовыражению через шаблонное мышление типа „этим на хлеб не заработаешь“.
Меркурий, планета знаний, навыков, которые мы можем развить через обучение, сейчас находится во Льве. Не удивляйтесь, если даже первоклашки совсем не хотят идти в школу. Они интуитивно знают, что их индивидуальность и их творческие порывы будут подавляться. А пока их мышление развивается, внутренний бунт будет проявляться как непослушание и капризы. Дайте детям возможность самовыражаться в игровой форме в свободное от уроков время. Да, построение своей реальности в „Майнкрафт“ - это тоже творчество!
Дети, которые в этом году идут в школу, рожденные в 2015-2016 годах - обладатели Сатурна в Скорпионе. Это поколение будущих первооткрывателей, спасателей, первопроходцев. Возможно, это именно те люди, кто будет конструировать ракеты для полета на Марс. Это такие дети, которые в будущем будут решать очень сложные ответственные задачи связанные с сильным эмоциональным напряжением, лидеры, за которыми пойдут люди благодаря их харизме, силе личности и поверят в их идеи. Для них важно, проверить все экспериментальным путем, понять суть процесса. Поэтому таким детям будет сложно верить авторитету в лице Учителя или даже родителя. Они сами, поверив в свою идею, легко выстраивают логические цепочки у умозаключения. И если такой ребенок принимает решение, он может проявить завидное упорство в достижении цели.
Узнавайте своих детей: чего они хотят? Что их интересует? Сейчас время, когда знания получить очень легко, было бы стремление. За школьные годы, ребенок взращивает свой Меркурий, учится системным знаниям, но большую часть информации дети получают уже не в школе, а через интернет в зависимости от интересов. Поэтому сейчас намного важнее сформировать и поощрять у ребенка здоровые интересы, чем хорошие оценки.
Начало учебного года совпадает с убывающей Луной, у нас три ретроградных планеты, Юпитер также станет ретроградным с 4 сентября. Нам тяжело эмоционально, многим даже без видимой причины. Сложнее договорится, общение не клеится, рост внутреннего напряжения. На мой взгляд, осень в этом году самое сложное время в этом году с точки зрения астрологии. Но именно внутрення неудовлетворенность толкает нас на действия направленные на изменение, пересмотр ценностей и приоритетов.
Я желаю всем Учителям и родителям мудрости и терпения, а детям - не погасить в себе искру творчества, быть непосредственными и любознательными!
С Днем знаний! До новых встреч!