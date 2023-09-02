Мастурбация в общественных местах недопустима. Что делать, если вы стали свидетелем?

Придя в себя, я подумала, может быть, стоило написать заявление в полицию (но ведь они бы посмеялись, правда?). Может, стоило выложить фото машины в соцсетях? Но ведь ничего страшного не произошло, никто не пострадал, верно? Правда, где-то в глубине души у меня есть ощущение, что ничего не делать — тоже неправильно. Как понять, когда „ничего не произошло“, а когда „произошло насилие“? Что с этим делать?“

Я считаю, что сексуальная свобода человека — одна из самых важных свобод. Экспериментировать — нормально. Можно отправлять и получать интимные фотографии и видео. Можно желать, фантазировать, искать единомышленников и делать еще миллион других вещей. Все можно, если это делается с согласия другого (или третьего, четвертого, десятого). Все остальное — сексуальное насилие.

Меня возмущает, что какой-то ***** вообразил, что он может делать подобное, вовлекая в свои фантазии того, кто совсем не хочет в них участвовать.

Позже я рассказала об этом подруге и немного истерично смеялась, воспринимая это больше как курьез. Сегодня утром я поняла, что это ненормально, и чувствую я себя плохо. Да, ничего такого не произошло. Я случайно увидела чей-то член. В мастурбации нет ничего страшного, но почему-то возникло чувство, что меня вот-вот стошнит.

„Вчера после работы я зашла в ближайший супермаркет. Там я встретила двух близких друзей и вышла из магазина в очень хорошем настроении. Когда подходила к машине, заметила, что рядом с ней вплотную припарковано другое авто, причем парковка в целом была полупустая. Я бросила пакеты на сиденье, обошла машину и подумала: „Какой странный, паркуется так близко и еще с открытым окном“. И тут увидела и поняла, что он делает — он мастурбировал. В голове было две мысли: „Не смотри!“ и „Лишь бы он не кончил!“. Я побежала в машину, дрожащими руками завела ее. На секунду встретилась взглядом с этим парнем — он улыбнулся и подмигнул, после чего я рванула с места.

„Независимо от того, совершаются ли данные действия в собственном автомобиле или в квартире у окна, или в другом месте, где человек и его действия видны публично, они фактически являются правонарушением, а не „частным делом“, — говорит заместитель начальника отдела по связям с общественностью Государственной полиции Илзе Юревица. — За подобные действия человек может быть привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка (Закон об административных наказаниях за нарушения общественного порядка и использование государственного языка, статья 11), а если свидетелями этих действий были несовершеннолетние дети, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 162 Уголовного закона, а именно за совращение (статья 162)“.

„Наблюдение за подобным поведением у большинства людей вызывает тревогу. Конечно, ситуации могут быть разными, и важно оценивать их с точки зрения личной безопасности. Возможно, вы сторонний наблюдатель, и прямой опасности от человека, мастурбирующего на балконе, нет, но когда вы встречаете эксгибициониста в темном подъезде, может быть непонятно, что произойдет дальше, будет ли человек агрессивен и не являются ли его намерения более угрожающими, чем просто демонстрация гениталий, — объясняет специалист по системной семейной терапии Алдис Миглиниекс. — Упомянутые тревога, растерянность и страх — это то, что мешает нам критически оценивать происходящее в кризисных ситуациях, и зачастую мы не можем адекватно реагировать. Главное — как можно быстрее оказаться в безопасном месте, а затем логически оценить ситуацию и действовать соответствующим образом“.

Обсуждая этот случай в редакции, коллега рассказала мне о женщине, чей сосед, мужчина преклонного возраста, мастурбирует на своем балконе, причем так деловито и естественно, как будто вышел утром просто подышать воздухом. Каковы границы личного пространства и когда они нарушаются с юридической точки зрения? А если все это случайно увидит ребенок?