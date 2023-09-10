Лечили дефицит железа и помогали выигрывать соревнования — 7 лучших советских суперфудов

Все новое — это хорошо забытое старое. В наши дни, как и в недавнем советском прошлом, многие люди следили за тем, что они едят. В СССР женщинам удавалось разрабатывать разнообразное меню для всей семьи, несмотря на то, что особого изобилия продуктов в магазинах не было. Сегодня хронический дефицит остался позади, а на полках гипермаркетов найти вкусную еду для себя сможет любой: заядлый мясоед, и тот, у кого аллергия на лактозу.

В современном мире многие не обделяют свой рацион и полезными добавками. Вместо газировок пьют комбучу, в йогурт добавляют псиллиум, а еще регулярно принимают витамины и не забывают о суперфудах. Мало кто знает, что в советские годы люди хоть и не звали такого чудо-понятия, зато активно разбавляли им свое меню.

Чайный гриб

Слоистый монстр, плавающий в трехлитровой банке с коричневой жидкостью и раз от раза погружающийся в собственные пузырьки газа — знакомая многим картина. Страшный сон советской детворы стал настоящим хитом современной молодежи. Тот самый чайный гриб, который сегодня носит стильное название „комбуча“, был практически в каждом доме.

Считалось, что этот ферментированный чудо-напиток на основе сладкого чая, дрожжей и уксуснокислых бактерий помогает восстанавливать микрофлору кишечника, лечить от простуды и даже продлевать активность (вот, почему он был неотъемлемым соседом каждой пожилой женщины). А еще в нем содержались витамины группы В и пребиотики.

Сегодня мы воспринимаем чайный гриб не как пилюлю от всех болезней, а как вкусную кисло-сладкую газировку, но при этом она продолжает выполнять свою „полезную миссию“.

Гематоген

В СССР существовало два типа детей: те, кто сам просил у родителей купить ту вкусную „шоколадку“ и те, кому ее доктор прописал. До появления специальных лекарств от анемии, железо поднимали с помощью ударной дозы гематогена.