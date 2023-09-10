Лечили дефицит железа и помогали выигрывать соревнования — 7 лучших советских суперфудов(6)
В советское время хоть и было недостать все новомодные добавки, которые доступны нам сейчас, зато там были свои суперфуды, которые люди часто добавляли в рацион, пишет Woman.
Все новое — это хорошо забытое старое. В наши дни, как и в недавнем советском прошлом, многие люди следили за тем, что они едят. В СССР женщинам удавалось разрабатывать разнообразное меню для всей семьи, несмотря на то, что особого изобилия продуктов в магазинах не было. Сегодня хронический дефицит остался позади, а на полках гипермаркетов найти вкусную еду для себя сможет любой: заядлый мясоед, и тот, у кого аллергия на лактозу.
В современном мире многие не обделяют свой рацион и полезными добавками. Вместо газировок пьют комбучу, в йогурт добавляют псиллиум, а еще регулярно принимают витамины и не забывают о суперфудах. Мало кто знает, что в советские годы люди хоть и не звали такого чудо-понятия, зато активно разбавляли им свое меню.
Чайный гриб
Слоистый монстр, плавающий в трехлитровой банке с коричневой жидкостью и раз от раза погружающийся в собственные пузырьки газа — знакомая многим картина. Страшный сон советской детворы стал настоящим хитом современной молодежи. Тот самый чайный гриб, который сегодня носит стильное название „комбуча“, был практически в каждом доме.
Считалось, что этот ферментированный чудо-напиток на основе сладкого чая, дрожжей и уксуснокислых бактерий помогает восстанавливать микрофлору кишечника, лечить от простуды и даже продлевать активность (вот, почему он был неотъемлемым соседом каждой пожилой женщины). А еще в нем содержались витамины группы В и пребиотики.
Сегодня мы воспринимаем чайный гриб не как пилюлю от всех болезней, а как вкусную кисло-сладкую газировку, но при этом она продолжает выполнять свою „полезную миссию“.
Гематоген
В СССР существовало два типа детей: те, кто сам просил у родителей купить ту вкусную „шоколадку“ и те, кому ее доктор прописал. До появления специальных лекарств от анемии, железо поднимали с помощью ударной дозы гематогена.
До 1940-х годов эту полезную сладость изготавливали из бычьей крови, глицерина и вина, а спустя тридцать лет рецептуру и форму изменили, оформив ее в виде любимого многими лакомство с добавлением молока и патоки. Главный компонент — бычья кровь — остался неизменным и использовался потому, что именно этот животный белок содержал железо, которое легко усваивается организмом человека.
Рыбий жир
Рыбий жир — это кошмар каждого советского ребенка. Сбалансированная пища, богатая ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, являлась необходимой частью рациона, которая при этом далеко не у всех находилась на столе. Рыбий жир часто назначали при рахите и в качестве добавки витаминов A и D.
Стоит ли говорить, что ненавистные ложки жира далеко не самого приятного вида и запаха попадали детям в рот несмотря на все их возражения? Настоящим спасением для них стало появление капсул и целых комплексов полиненасыщенных жирных кислот, ради которых раньше приходилось даже выжимать масло из печени трески.
Сегодня при качественном питании отдельно пить рыбий жир необязательно (несмотря на то, что его производят с разными добавками). Если в вашем рационе присутствует рыба, грецкие орехи и шпинат, то этого будет вполне достаточно.
Морская капуста
Тот самый продукт, который давали в нагрузку. Бюджетный источник йода в СССР в основном был представлен в качестве консервов под названием „Салат дальневосточный“. В газетах активно пропагандировали этот суперфуд, но особого энтузиазма такая реклама, как и сама ламинария у людей не вызывала. Чтобы немного улучшить ее вкус, к ней добавляли другие ингредиенты и готовили вкусные салаты. Самый популярный состоял всего из четырех ингредиентов: ламинарии, яиц, сыра и майонеза.
Сегодня многие по-прежнему не питают особой любви к жесткой, резино-подобной капусте, зато с радостью уплетают нори - ее хрустящий вариант, который является здоровой и полезной заменой картофельным чипсам.
Жимолость
Советские ягоды годжи, которые внешне очень напоминали ежевику. Они содержали рекордное количество антиоксидантов, а равных ей по магнию и натрию в составе попросту не было. Жимолость благотворно влияла на иммунитет и помогала бороться с кишечными инфекциями. Пожилые люди употребляли ее в виде компота и киселя в качестве профилактики атеросклероза.
Морской огурец
Морской огурец не пользовался особым спросом в СССР до тех пор, пока мир не узнал о его чудо-свойствах. Кукумария содержит в себе большое количество полезных свойств, которые помогают бороться с проблемами щитовидной железы и укреплять костную систему. Регулярное употребление этого суперфуда, помогало понижать уровень вредного холестерина и сахара в крови, а также способствовало регенерации клеток и нормализации давления.
Внешний вид у морского огурца был далеко не самый привлекательный, зато по вкусу он напоминал что-то среднее между креветками и рыбой. А еще его часто сочетали с томатным соусом, жареными овощами и пловом.
Черная икра
Черную икру долгое время в СССР давали в нагрузку. Так как люди отдавали предпочтение более бюджетной красной, осетровую нужно было хоть куда-нибудь сбывать. Поначалу ее использовали в качестве „местной валюты“, а потом стали давать детям с дефицитом гемоглобина и железа.
Одно время эта натуральная добавка была альтернативой „допингу“. Ее включали в рацион советской сборной по футболу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Совпадение или нет, но в тот год наша команда стала победителями. Среди других полезных свойств значится поддержка зрения, мозговой деятельности и укрепление сердечно-сосудистой системы.
Однако стоит помнить, что каким бы полезным не был продукт, употреблять его стоит в меру. Если переборщить с черной икрой, то в почках однажды могут образоваться камни.