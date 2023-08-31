Эксперт объяснил, почему люди становятся все более уродливыми с каждым новым поколением

В ролике, вызвавшем множество дискуссий и вопросов, специалист по анализу лица спрашивает, задавался ли кто-нибудь вопросом, почему на выпускных фотографиях 1950 годов молодежь выглядит „намного старше“, чем их ровесники сейчас.

Шафи Хасан объясняет: „Лицо среднестатистического человека становится некрасивым из-за диет. В этом также могут быть виноваты привычки сна, загрязнение окружающей среды и проблемы с полостью рта, что приводит к еще большей разнице между привлекательными и непривлекательными“.

Он выделяет пример портрета молодого человека, указывает на выразительную нижнюю челюсть и скулы и поясняет: „Существует несколько теорий, почему это происходит. Одна из них, которая мне кажется наиболее приемлемой, — это гипотеза функциональной матрицы, выдвинутая американским ортодонтом Уильямом Профитом и его коллегами“. Не углубляясь в детали гипотезы, специалист выделяет один аспект, имеющий непосредственное отношение к красоте. „Развитие лица зависит от сил, действующих на верхнюю и нижнюю челюсти“, то есть развитие этой костной структуры напрямую отвечает за „красоту и привлекательность“ или отсутствие таковой.

В буквальном смысле на развитие челюсти влияет язык, который может „толкать ее вниз или наружу“, деформируя ее. Например, показана фотография девушки, у которой челюсть не развилась из-за инфекции. На красоту (или форму челюсти) также влияют постоянное дыхание ртом, избыточный рост зубов (малокклюзия) и расхождение десен. Компания Colgate, ссылаясь на статистику журнала Dental Press Journal of Orthodontics, практически подтверждает эту теорию, утверждая, что 22% людей в мире имеют неправильный прикус. В конце короткого видеоролика Хасан подводит итог: „Поскольку 70% жителей западного мира имеют те или иные нарушения или деформации, подобные приведенным мной примерам, это и есть объяснение того, почему лица со временем становятся менее привлекательными“.

Видео посмотрели 2,6 миллиона человек на YouTube и еще более 3,2 миллиона в TikTok. Многие высказали свое мнение: „Они не выглядят старше, у них детские лица со взрослыми прическами“ или „Они выглядят взрослее только потому, что такая одежда ассоциируется у нас с нашими собственными бабушками и дедушками“. Другой комментатор соглашается со специалистом и добавляет: „Одна вещь, о которой люди не задумываются, — это диета. Челюсть становится крепче, если в рационе присутствуют мясо, овощи, фрукты и так далее. То есть то, что приходится пережевывать с усилием. Люди заменили приготовление качественной еды дома на переработанную, мягкую по консистенции пищу и закуски. И это накладывает свой отпечаток“.